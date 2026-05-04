Logo
Large banner

Авион при слијетању ударио у камион и стуб за расвјету

Аутор:

АТВ
04.05.2026 08:33

Коментари:

0
Авион слетио авио-компанија
Фото: X/printscreen

Путнички авион компаније Јунајтед ерлајнз при слијетању на аеродром Њуарк ударио је у стуб расвјете и камионску приколицу на оближњем ауто-путу, при чему је повријеђен возач камиона.

Авион је слијетао на Међународни аеродром Њуарк Либерти у САД, саопштила је државна полиција Њу Џерзија.

Боинг 767 компаније Јунајтед ерлајнз, који је летио из Венеције, кретао се брзином већом од 260 километара на сат када је прешао ауто-пут Њу Џерзи, тик испред аеродрома, пренио је Си-Ен-Ен, позивајући се на податке са сајта за праћење лијетова Флајтрадар 24.

"Прелиминарна истрага показује да су гума са стајног трапа авиона као и доња страна авиона удариле у стуб и камионску приколицу. Стуб је затим ударио у џип", рекао је портпарол државне полиције Њу Џерзија Чарлс Марчан.

Како је навео, возач камионске приколице задобио је повреде које нису опасне по живот и превезен је у локалну болницу.

Снимак са камере на аутомобилу приказао је возача како се креће путем док је звук мотора авиона постајао све јачи.

Од‌једном, гуме стајног трапа авиона удариле су у камион, затресајући га и бацајући комадиће стакла у ваздух.

"Возач камиона, Ворен Бордли из Балтимора, кретао се ауто-путем како би испоручио пекарске производе на депо аеродрома у Њуарку када се инцидент догодио", рекао је за CNN Чак Патеракис, званичник пекаре Шмит.

Према његовим ријечима, Бордли је задобио посјекотине на руци од разбијеног стакла, али није претрпио озбиљне повреде и успио је безбједно да се заустави.

Авио-компанија Јунајтед ерлајнз је саопштила да је авион на лету број 169 превозио више од 200 путника и 10 чланова посаде.

"Авион је безбједно слетио, нормално се довезао до капије и ниједан путник нити члан посаде није повријеђен. Наш тим за одржавање процјењује штету на авиону. Спровешћемо ригорозну истрагу безбједности лета о инциденту", наводи се у саопштењу компаније Унитед.

Писта 29, гд‌је је авион слетио, почиње мање од 120 метара од ивице прометног ауто-пута Њу Џерзи, подсјећа CNN и додаје да д‌јелује да пилоти и контрола лета нису били свјесни да је авион ударио у стуб уличне расвете приликом слијетања, судећи према снимцима комуникације контроле лета које је забиљежио Лајв АТЦ нет.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

авион

Судар авиона

видео снимак

драма

Камион

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Крузер Атлантик

Свијет

Драма на Атлантику: Смртоносна зараза се шири крузером, троје мртвих

4 ч

0
Фицо: Словачка неће учествовати у новим кредитима ЕУ за Украјину

Свијет

Фицо: Словачка неће учествовати у новим кредитима ЕУ за Украјину

4 ч

0
Хоспитализован Руди Ђулијани, налази се у критичном стању

Свијет

Хоспитализован Руди Ђулијани, налази се у критичном стању

4 ч

1
Трамп најавио пројекат "Слобода": Операција укључује разараче, 15.000 припадника војске, летјелице

Свијет

Трамп најавио пројекат "Слобода": Операција укључује разараче, 15.000 припадника војске, летјелице

4 ч

0

  • Најновије

12

02

Шпирић: Усвајање закона о спречавању финансирања тероризма никад није било спорно за већину у Клубу Срба

11

56

Србина протјерали из Хрватске јер је махао заставом Републике Српске

11

46

Како је реаговао Војаж на вијест да је Бресквица раскинула

11

37

Ако имате проблема са спавањем, покушајте да једете ово воће

11

27

Како је Прусац могао имати дозволу за оружје: Осуђиван јер је 2016. године претукао мајку и брата

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner