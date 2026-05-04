Авион при слијетању ударио у камион и стуб за расвјету

Путнички авион компаније Јунајтед ерлајнз при слијетању на аеродром Њуарк ударио је у стуб расвјете и камионску приколицу на оближњем ауто-путу, при чему је повријеђен возач камиона.
Авион је слијетао на Међународни аеродром Њуарк Либерти у САД, саопштила је државна полиција Њу Џерзија.
Боинг 767 компаније Јунајтед ерлајнз, који је летио из Венеције, кретао се брзином већом од 260 километара на сат када је прешао ауто-пут Њу Џерзи, тик испред аеродрома, пренио је Си-Ен-Ен, позивајући се на податке са сајта за праћење лијетова Флајтрадар 24.
"Прелиминарна истрага показује да су гума са стајног трапа авиона као и доња страна авиона удариле у стуб и камионску приколицу. Стуб је затим ударио у џип", рекао је портпарол државне полиције Њу Џерзија Чарлс Марчан.
Како је навео, возач камионске приколице задобио је повреде које нису опасне по живот и превезен је у локалну болницу.
United airlines flight approaches Newark airport too low and hits a truck. (Driver survived)
Снимак са камере на аутомобилу приказао је возача како се креће путем док је звук мотора авиона постајао све јачи.
Одједном, гуме стајног трапа авиона удариле су у камион, затресајући га и бацајући комадиће стакла у ваздух.
"Возач камиона, Ворен Бордли из Балтимора, кретао се ауто-путем како би испоручио пекарске производе на депо аеродрома у Њуарку када се инцидент догодио", рекао је за CNN Чак Патеракис, званичник пекаре Шмит.
Према његовим ријечима, Бордли је задобио посјекотине на руци од разбијеног стакла, али није претрпио озбиљне повреде и успио је безбједно да се заустави.
United Airlines plane hits bakery truck while landing at Newark Airport in New Jersey
Авио-компанија Јунајтед ерлајнз је саопштила да је авион на лету број 169 превозио више од 200 путника и 10 чланова посаде.
"Авион је безбједно слетио, нормално се довезао до капије и ниједан путник нити члан посаде није повријеђен. Наш тим за одржавање процјењује штету на авиону. Спровешћемо ригорозну истрагу безбједности лета о инциденту", наводи се у саопштењу компаније Унитед.
Писта 29, гдје је авион слетио, почиње мање од 120 метара од ивице прометног ауто-пута Њу Џерзи, подсјећа CNN и додаје да дјелује да пилоти и контрола лета нису били свјесни да је авион ударио у стуб уличне расвете приликом слијетања, судећи према снимцима комуникације контроле лета које је забиљежио Лајв АТЦ нет.
