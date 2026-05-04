Током викенда Велике награде Мајамија догодио се тренутак који је врло брзо постао виралан широм свијета.
Скај спортс је уживо емитовао разговор у којем су учествовали водитељ Сајмон Лејзенби, свјетски првак из 2009. Џенсон Батон и бивша возачица Наоми Шиф.
У једном тренутку иза њих се појавила Ивана Кнол, позната по великој популарности још од Свјетског првенства у Катару 2022. године.
Камерман је тада помјерио кадар према њој и оставио главне саговорнике у другом плану, да би се тек након неколико секунди вратио на троје људи који су цијело вријеме наставили разговор.
Тај исјечак убрзо је завршио на друштвеним мрежама, гдје је за мање од 24 сата скупио више од два милиона прегледа.
Додатну пажњу изазвао је и наслов Сана, док је сама Ивана раније најавила да ће бити присутна и на Свјетском првенству 2026, те да планира забаву у Даласу након утакмице Енглеска – Хрватска, пише Аваз.
