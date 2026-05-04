Ово је породична кућа нашег познатог глумца из хит серије: Фасада отпада, зидови испуцали

Аутор:АТВ
Коментари:0
Глумац Милан Босиљчић је објавио фотографију старе, трошне породичне куће у Сјеверину која је сада у лошем стању.
Милан Босиљчић (44), најпознатији по улози у серији "Игра судбине", посјетио је Сјеверин, родно мјесто његове баке. Глумац је на Инстаграму показао како изгледају двориште и кућа у којој је у дјетињству боравио, као и мјеста на којима се играо када би као дјечак овдје долазио.
Босиљчић је објавио фотографију старе, трошне породичне куће која је сада у лошем стању.
"Стара кућа гдје се родила моја бака и њена браћа и сестра", написао је у опису, а потом је отишао и објавио и призор са ријеке Лим.
"Ријека Лим. Овдје сам се као дијете купао, спуштао низ Лим тракторским гумама, пецао, скакао са лијане... То је било детињство", написао је глумац.
Иначе, Милан Босиљчић је одлучио да уложи новац у породичну дестилерију, у којој се производи искључиво ракија шљивовица. Како је једном приликом истакао, традиција прављења ракије у његовој породици траје више од 820 година, преноси Курир
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
14 ч0
Сцена
21 ч0
Најновије
12
02
11
56
11
46
11
37
11
27
Тренутно на програму