МУП Српске има нове хероје: Полицајци спасили живот жени

Припадници МУП-а Српске још једном су показали своју храброст и пожртвованост на дјелу. Двојица припадника Полицијске управе Бијељина спасили су жену, која је аутомобилом слетјела у канал Дрина Дашница.
Све се догодило око 22 часа у мјесту Пучиле код Бијељине. На пријаву да је у канал Дрина Дашница слетио аутомобил, полицајци Зоран Лазић и Срђан Бублић брзо су реаговали.
Уз помоћ радника Дома здравља, који су дошли на лице мјеста, као и мјештана успјели су да из аутомобила извуку возача.
- Са доктором Хитне помоћи , техничаром и возачем смо отишли до возила, терен је неприступачан, тежак. Нас четворица са још двојицом мјештана смо подигли возило, разбили стакло и успјели да извучемо жену живу и здраву - прича Лазић.
Његов колега Срђан Бублић наводи да су затекли ружан призор, возило на крову, у води.
- У том моменту не знамо има ли људи у возилу. Када смо сазнали да има лице у ауту, дали смо све од себе да спасимо тај живот - каже Бублић.
Лазић и Бублић су поносни што су успјели да спасу један људски живот.
Кажу, да нема ништа светије од пружања помоћи људима у несрећи.
Мјештани Пучила и родбина Бијељинке која је синоћ спасена захвални су полицајцима и радницима Дома здравља.
Својим хуманим чином припадници Полицијске управе Бијељина још једном су показали са колико пожртвованости и личне храбрости полицијски службеници обављају своје свакодневне послове и задатке.
(РТРС)
