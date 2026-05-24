Обронци Козаре: Узгој органске боровнице и процват агротуризма

Аутор:Зорица Петковић
Драгана и Џејмс Траскот на обронцима Козаре, у селу Турјак код Градишке, узгајају органску боровницу. Иако им првобитно боровница није била у плану, анализа земљишта показала је да се ради о тлу идеалном за узгој ове цијењене и тражене воћне врсте. Прошле године су убрали прве плодове.
"Уз помоћ Савјетодавне службе Министарства пољопривреде урађен је први засад, овдје гдје се ми сада налазимо". Ми смо узели биљке 3-4 године старости прошле године имали смо за доручак, ове године ћемо коначно да изађемо на локално тржиште", рекла је Драгана Малешевић Траскот, органски произвођач.
Почетна улагања су већа у односу на друге културе. Подизање једног дунума засада боровнице кошта око 10 хиљада марака. Откупна цијена боровнице лани је била око 12 – 13 марака по килограму и њена цијена због свих поскупљења, може бити само виша.
Берба боровнице почиње за око двије до три седмице. Откупна цијена према неким процјенама неће ићи испод 15 марака док ће кутијица од 250 гр. на тезгама коштати више од 7 марака
Ипак ко се одлучи на подизање засада може да рачуна и на значајну финансијску подршку кроз подстицаје, истиче Бојан Кецман, пољопривредни стручњак. Подршка стиже и за агротуризам.
"Ово домаћинство је конкретно добило подстицаје за подизање засада и за наводњавање, још само да кажем да пошто је то органска производња у конверзији,а ускоро ће добити и сертификат нема коришћења дакле хемије", рекао је Бојан Кецман, виши стручни сарадник за рурални развој Ресор за пружање стручних услуга у пољопривреди.
Нисмо у Тоскани, али као да јесмо, Козара пружа толико много љепоте, прича одушевљено Драганин супруг Џејмс. Зато је одлучио да овдје подигне туристички комплекс- Козара панорамик ризорт.
"Људи у Градишци и Бањалуци нису свјесни у каквој дивној земљи живе, окружени изузетним природним љепотама и богатствима. Ми смо само 25 минута вожње од Градишке. Козара по мени није довољно по томе призната и препозната. Када сам први пут дошао овдје рекао сам себи да желим да подијелим овај диван поглед , ову љепоту, овог крајолик са људима", рекао је Џулијан Џејмс Транскот, Козара панорамик ризорт.
Траскотови ових дана очекују госте махом из иностранства , Грке, Италијане, Њемце и наравно Џејмсове сународнике Британце. Вјерују да тако полако помажу да се врати живот у ово мјесто, те да ће то бити права мотивација за мјештане да више производе домаћу и здраву храну.
