Термометар се усијава: Сутра пакао, а онда - потпуни преокрет

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће преовладавати претежно сунчано вријеме уз промјенљиву облачност и још вишу температуру ваздуха.
Минимална температура ваздуха износиће од 10 до 15 степени, у вишим предјелима од седам, а максимална од 27 до 32 степена Целзијусова.
Послије подне се, уз развој облачности, понегдје очекују краткотрајни пљускови, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, који ће у другом дијелу дана повремено јачати и бити сјеверног смјера. У Херцеговини ће ујутро и увече дувати појачана бура, а током дана јужни вјетар.
У Српској и ФБиХ данас преовладава сунчано уз малу до умјерену облачност, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Хан Пијесак и Чемерно 19 степени, Соколац 20, Гацко и Кнежево 21, Мркоњић Град, Ливно, Сарајево и Тузла 24, Бијељина, Рибник и Шипово 25, Рудо и Градачац 26, Бањалука, Билећа, Вишеград, Добој, Нови Град, Приједор, Србац, Фоча и Сански Мост 27, Требиње и Мостар 30 степени Целзијусових.
