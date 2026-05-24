У Бањалуци Скупштина Уједињене Српске: Важне поруке заједништва

Аутор:АТВ
Коментари:6
У бањалучкој спортској дворани Борик одржава се Скупштина Уједињене Српске под називом Паметна Српска, у присуству лидера ове странке Ненада Стевандића и предсједника СНСД-а Милорада Додика.
Лидер СНСД-а Милорад Додик истакао је да Уједињена Српска представља незаобилазан фактор политичке стабилности и развоја Републике Српске.
"Дијелимо заједничке националне вриједности. Срби више не смију да прихватају никакве идеологије које нису у складу са нашим националним интересом. Наша водиља је јасна – један народ, једна држава", поручио је Додик.
Предсједник Уједињене Српске Ненад Стевандић захвалио је гостима на доласку, истичући да овај сабор представника најутицајнијих српских политичких субјеката шаље јасну поруку нераскидивог јединства.
"Бањалука је данас мјесто сусрета са ког шаљемо поруку међусобне подршке и разумијевања", рекао је Стевандић.
Скупу присуствују и предсједник Нове српске демократије (НСД) Андрија Мандић, изасланик предсједника Српске напредне странке (СНС) Никола Селаковић, те предсједник Демократске народне партије (ДНП) Милан Кнежевић.
