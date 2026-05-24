Павковић: У Хагу суптилно убијају генерала Младића, породица да не одустаје од борбе

У Хагу на "суптилан, фин и постепен" начин, ускраћујући адекватно лијечење, убијају генерала Ратка Младића као што су у Финској, по налогу Механизма, исто радили и генералу Небојши Павковићу, изјавила је Срни Марија Павковић, кћерка генерала Паковића.
Павковићева је рекла да вјерује да генерал Младић не добија његу коју треба.
"Знам да му ускраћују инфузију и вјерујем да исто раде убиству", навела је Павковићева.
Она је рекла да су јој врхунски стручњаци на Војно-медицинској академији, по доласку у Београд, на основу оног што је уписано у медицински картон потврдили да је њен отац "трован лијековима".
Павковићева је појаснила да је добио лијекове који му нису потребни у огромним дозама, а да му при томе нису дали ни инфузију, ни трансфузију како би организам, исцрпљен карциномом, могао да на неки начин буде "исхрањен".
Према њеним ријечима, како су му укидали те лијекове и дозе, његови органи су почели да отказују, те је пао у кому и прикључен је на респиратор.
"Верујем да то исто спроведе на генералу без обзира што је у Хагу, јер је и ово у Финској рађено по инструкцијама Хага", рекла је Павковићева.
Она је нагласила да је шокирана што генерала Младића нису пустили на привремену слободу ради лијечења, али вјерује у Божију правду и да ће бити пуштен.
Оцијенила је суманутим да одлука о пуштању осуђених и након двије трећине издржане казне и хуманитарно не подлијеже никаквом разматрању вијећа, већ је то дискреционо право предсједника Механизма Грасијела Гати Сантане јер није нормално да тако важне одлуке буду у рукама једне особе.
Она је указала на то да је у вези са хуманитарним отпустом њеног оца, Сантана стално тражила мишљење више, а када је независни медицински експерт потврдио мишљење осталих, онда је тражила и да процијени колико је генералу Павковићу остало да живи.
"Вјероватно да би проценила када да га пусти - тачно пред смрт", навела је Павковићева и додала да је сада захвална Богу што је њен отац дошао у Србију, што је видио да није заборављен и што је видио породицу.
Она је нагласила да је њен отац сумњао да ће икад поново да дође у Србију јер су одбијали захтјев да буде пуштен након двије трећине издржане казне, што сматра преседаном који је антисрпски Механизам увео када су по европским затворима остали само српски осуђеници. Истакла да снажно подржава Дарка Младића да истраје у својој борби.
Павковићева је рекла да је дала пуномоћ адвокату Срђану Алексићу, који је најавио је да ће 10. јуна поднијети тужбу против НАТО-а због смрти њеног оца јер је у тијелу имао високе концентрације осиромашеног уранијума и тешке метале.
"То указује да су два канцера од којих је оболио посљедица осиромашеног уранијума кориштеног током агресије на СРЈ и Србију 1999. године", навела је Павковићева, те додала да од пресуде не очекује ништа посебно.
За породицу би била сатисфакција да се са њеног оца скине етикета ратног злочинца, али сматра и за њега.
"Знам да је због тога много патио, то му је тешко падало. Та етикета њему лично, а онда и за државу Србију. Имао је велику жељу да уради ту ревизију поступка. То би нам била једина сатисфакција", навела је Павковићева.
Она је нагласила да су и генерал Младић баш као што је био њен отац и српски осуђеници хероји, а да историја не смије заборавити оне који су их издали.
"Никада не смемо да заборавимо оно обраћање државног врха тадашњег када су поносно објавили да је ухапшен Ратко Младић и да је ухапшен Радован Караџић. Треба да се учи у уџбеницима како су издали те људе", закључила је Павковићева.
(Срна)
