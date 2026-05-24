НПС потврдио коалицију: Јединство је кључ за снажну Републику Српску

Аутор:

АТВ
24.05.2026 13:52

Сједница главног одбор Народне партије Српске (НПС)
Главни одбор Народне партије Српске (НПС) подржао је коалициони споразум владајућих странака, дајући овлашћење предсједнику странке Дарко Бањац да потпише споразум о подршци кандидатима за предсједника Републике Српске и српског члана Предсједништва БиХ, које ће предложити Савез независних социјалдемократа (СНСД).

На сједници је још једном потврђена опредијељеност НПС-а за заједнички политички наступ са Демократским народним савезом (ДНС), кроз формирање заједничких листа и наставак коалиционе сарадње. Из НПС-а поручују да очекују најбољи изборни резултат до сада.

Најављено је да ће 29. маја у Бањалуци бити одржана заједничка сједница главних одбора НПС-а и ДНС-а, на којима ће бити додатно прецизирани наредни кораци у вези са изборним активностима и заједничким дјеловањем.

Предсједник НПС-а Дарко Бањац истакао је да се само јединством и координисаним наступом може остварити пуна политичка снага Републике Српске.

„Само заједничким дјеловањем можемо градити стабилну и снажну Републику Српску, способну да се одупре притисцима политичког Сарајева и дијела међународне заједнице, чије су тежње усмјерене ка умањењу надлежности и институција Републике Српске“, поручио је Бањац.

Из НПС-а наглашавају да странка кроз јасну националну политику, засновану на очувању традиције, обичаја и православне вјере, види пут ка јачању повјерења грађана и остваривању значајног резултата на предстојећим изборима.

