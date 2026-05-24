Даљи опстанак ОХР-а супротан суверенитету БиХ и тежњама за чланство у ЕУ

Демократски изабране институције једини су легитимни носиоци власти у Републици Српској и БиХ, а даљи опстанак ОХР-а директно је у супротности са суверенитетом БиХ и тежњама за чланством у ЕУ, истиче се у Приједлогу одлуке о усвајању декларације о затварању ОХР-а у БиХ, која ће се сутра наћи пред Народном скупштином Републике Српске по хитном поступку.
Надлежне институције су позване да ставе ван снаге све одлуке Кристијана Шмита и бившег високог представника Валентина Инцка и да отпочну процес враћања свих неуставно одузетих надлежности ентитетима у БиХ.
У Приједлогу декларације Народна скупштина Републике Српске одбацује сваку форму страног интервенционизма који подсјећа на застарјеле методе колонијалне управе гдје се одлуке доносе изван демократских институција и воље грађана.
Народна скупштина сматра да је употреба такозваних бонских овлаштења правно неутемељена и да интервенисање у уставе ентитета, наметање закона или смјена изабраних функционера од неизабраног странца представља грубо кршење демократског принципа суверенитета народа, Анекса четири и Анекса 10 Дејтонског споразума, устава ентитета, људских права и међународног права.
Према овом документу, Народна скупштина Републике Српске оштро се противи именовању новог високог представника, те позива Савјет за спровођење мира и Савјет безбједности УН да хитно приступе доношењу одлуке о коначном затварању ОХР-а у БиХ чије је присуство постало препрека унутрашњем дијалогу и стабилности.
Уколико се именује нови високи представник са такозваним бонским овлаштењима, Република Српска задржава право да користити сва правна и политичка средства борбе у заштити својих интереса и уставне позиције у БиХ, истиче се у Приједлогу декларације.
У Приједлогу декларације је напоменуто да је послије 30 година интервенционизма дошло вријеме да БиХ са своја два ентитета и три конститутивна народа преузме одговорност за властиту будућност.
Наглашено је да Република Српска остаје привржена Дејтонском мировном споразуму и позива представнике Федерације БиХ и три конститутивна народа на директан дијалог о будућности земље, без посредства и притисака међународних тутора.
Ова декларација биће достављена свим релевантним међународним институцијама, амбасадама потписница Анекса 10, амбасадама земаља чланица Савјета за спровођење мира, Савјету безбједности УН и институцијама на нивоу Републике Српске и БиХ.
Према информацији о потреби затварања канцеларије ОХР-а у БиХ, у склопу овог приједлога одлуке, Кристијан Шмит је донио одлуку да оконча своју службу у БиХ, што је потврђено из ОХР-а у БиХ 11. маја, а то отвара двије опције, именовање новог високог представника или затварање ОХР-а.
За Републику Српску је, како је истакнуто, најбоља опција затварање Канцеларије, прелазно компромисно рјешење би могло бити и опстанак Канцеларије без такозваних бонских овлаштења, уз јасно ограничење трајања мандата и гаранцију да је то посљедњи високи представник.
Уколико се именује нови високи представник са такозваним бонским овлашћењима, указано је да ће Република Српска користити сва правна и политичка средства борбе, а то укључује отежавање конституисања институција БиХ послије општих избора у октобру, повлачење представника из Парламентарне скупштине БиХ, Предсједништва БиХ и Савјета министара.
"Зашто би представници Републике Српске учествовали у формирању и раду институција БиХ ако постоји неко ко ће то радити умјесто њих, овакав начин борбе за позиције Републике Српске је демократски, легитиман и не представља кривично дјело", закључено је у овој информацији.
(Срна)
