Скандал у Ријеци: Бивши ММА борац брутално претукао Сиријца

Аутор:АТВ
Коментари:0
Полиција у Ријеци ухапсила је четворо тинејџера повезаних са бруталним пребијањем поморца из Сирије, које се догодило у фебруару.
Према писању портала 24sata.hr, један од осумњичених је бивши ММА борац који је тренирао у више клубова.
Након четири мјесеца, у јавност је испливао узнемирујући видео-снимак пребијања, који је полицији помогао да идентификује и пронађе осумњичене који су претукли мигранта, а затим му одузели новац и телефон. Ухапшена су двојица младића од 19 и 18 година, као и двије дјевојке од 18 година, од којих је једна у тренутку извршења кривичног дјела била малољетна. Након претреса њихових станова, код деветнаестогодишњака је пронађено забрањено оружје.
На снимку се види како двојица маскираних младића руше мушкарца, ударају га рукама и ногама, те скачу по њему док он непомично лежи на поду. У позадини се чују женски гласови, а наводи се да се једна од дјевојака смијала током језивог напада. У једном тренутку један од нападача је рекао: „Само немој да нам умре“.
Свијет
Идентификоване све жртве напада на Студентски дом у Старобељску
Некадашњи тренери осумњиченог бившег ММА борца били су шокирани његовим насилним понашањем. Наводи се да потиче из породице са много проблема, да је недавно служио војску, као и да је његова мајка у више наврата тражила помоћ надлежних.
"Од своје проблематичне дјеце која долазе, њих 90 одсто успијемо да изведемо на прави пут, да их склонимо из лошег друштва и лоших навика како би се успјели социјализовати. Међутим, за неких 10 одсто једноставно нема помоћи, јер су образовни и социјални систем заказали. Са њим је било проблема још од дјетињства. Код нас је тренирао давно и већ дуго није дио клуба. Док је био у дворани, морао је да поштује сва спортска правила и примјерено понашање", поручили су тренери за поменути портал.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Друштво
3 ч0
Свијет
3 ч0
Регион
4 ч0
Регион
4 ч0
Регион
19 ч0
Регион
20 ч0
Најновије
Тренутно на програму