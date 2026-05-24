Скандал у Ријеци: Бивши ММА борац брутално претукао Сиријца

24.05.2026 10:32

Фото: Ron Lach/Pexels

Полиција у Ријеци ухапсила је четворо тинејџера повезаних са бруталним пребијањем поморца из Сирије, које се догодило у фебруару.

Према писању портала 24sata.hr, један од осумњичених је бивши ММА борац који је тренирао у више клубова.

Након четири мјесеца, у јавност је испливао узнемирујући видео-снимак пребијања, који је полицији помогао да идентификује и пронађе осумњичене који су претукли мигранта, а затим му одузели новац и телефон. Ухапшена су двојица младића од 19 и 18 година, као и двије дјевојке од 18 година, од којих је једна у тренутку извршења кривичног дјела била малољетна. Након претреса њихових станова, код деветнаестогодишњака је пронађено забрањено оружје.

На снимку се види како двојица маскираних младића руше мушкарца, ударају га рукама и ногама, те скачу по њему док он непомично лежи на поду. У позадини се чују женски гласови, а наводи се да се једна од дјевојака смијала током језивог напада. У једном тренутку један од нападача је рекао: „Само немој да нам умре“.

Некадашњи тренери осумњиченог бившег ММА борца били су шокирани његовим насилним понашањем. Наводи се да потиче из породице са много проблема, да је недавно служио војску, као и да је његова мајка у више наврата тражила помоћ надлежних.

"Од своје проблематичне дјеце која долазе, њих 90 одсто успијемо да изведемо на прави пут, да их склонимо из лошег друштва и лоших навика како би се успјели социјализовати. Међутим, за неких 10 одсто једноставно нема помоћи, јер су образовни и социјални систем заказали. Са њим је било проблема још од дјетињства. Код нас је тренирао давно и већ дуго није дио клуба. Док је био у дворани, морао је да поштује сва спортска правила и примјерено понашање", поручили су тренери за поменути портал.

