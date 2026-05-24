Скандал: Хрватски полицајци претукли младића из БиХ

АТВ
24.05.2026 09:26

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Карловачка полиција покренула је истрагу против двојице својих службеника због сумње да су починили кривично дјело на штету деветнаестогодишњег држављанина Босне и Херцеговине.

Истрага је отворена након што је оштећени 22. маја поднио кривичну пријаву.

Према наводима из пријаве, инцидент се догодио 16. маја на државној цести Д1. Полицајци су зауставили деветнаестогодишњака током контроле саобраћаја, након чега су га, како се сумња, вербално и физички напали, нанијевши му лакше тјелесне повреде.

Због основане сумње да су починили кривично дјело тјелесне повреде, осумњичени полицајци су 22. маја предати притворском надзорнику Полицијске управе карловачке. Општинском државном тужилаштву у Карловцу поднесено је посебно извјешће као надопуна кривичној пријави.

Одлуком начелника Полицијске управе карловачке, обојица полицајаца су удаљена из службе, а против њих ће бити покренут дисциплински поступак због теже повреде службене дужности, преноси Индекс.хр.

