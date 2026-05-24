Logo
Large banner

Дневни хороскоп за 24. мај: Коме данас слиједи дан за памћење?

Аутор:

АТВ
24.05.2026 08:59

Коментари:

0
карте зодијак астрологија хороскоп
Фото: Pexel/Monstera Production

Док неки знакови могу очекивати позитивне преокрете на љубавном плану, другима је ово идеалан тренутак да се фокусирају на каријеру и дугорочне планове. Сазнајте шта вам предвиђа дневни хороскоп за 24. мај.

Ован

Данас ћете осјећати налет енергије и жељу да завршите све што сте започели. Ипак, покушајте да не брзате превише јер вам ситне грешке могу одузети вријеме касније. У љубави будите отворенији него иначе.

Бик

Фокус ће вам бити на стабилности и сигурности. Могући су разговори о финансијама или плановима за будућност. У емотивним односима тражићете више пажње и разумијевања.

Близанци

Бићете комуникативни и пуни идеја. Ово је добар дан за договоре и нова познанства. У љубави вас очекују занимљиви обрти, нарочито ако се усудите да направите први корак.

Рак

Повлачење и размишљање о прошлости могу вам обиљежити дан. Покушајте да не анализирате превише оно што не можете промијенити. Посветите се себи и ономе што вас смирује.

Лав

Друштвени живот ће бити у првом плану. Имаћете прилику да заблистате у окружењу које вам прија. У љубави су могући лијепи тренуци ако покажете искрену емоцију.

Дјевица

Обавезе ће захтијевати вашу пуну пажњу. Бићете организовани и ефикасни, али пазите да не преузмете превише на себе. У емотивном смислу покушајте да се опустите и не анализирате сваку ситницу.

Вага

Пожељећете промјену и излазак из рутине. Дан је повољан за краћа путовања или планирање нових искустава. У љубави вас очекује освјежење кроз искрен разговор.

Шкорпија

Емоције ће бити интензивне и дубоке. Могући су важни разговори који ће разјаснити неке недоумице. Покушајте да не реагујете импулсивно.

Стријелац

Партнерски односи долазе у први план. Бићете спремни на компромис, што ће побољшати ваше односе. Слободни могу упознати некога ко им покреће интересовање.

Јарац

Дан је идеалан за рад и рјешавање заосталих обавеза. Имаћете довољно дисциплине да завршите све што сте планирали. У љубави је важно да покажете више топлине.

Водолија

Креативност и жеља за забавом водиће вас кроз дан. Посветите се стварима које вас испуњавају. У љубави су могући спонтани и лијепи тренуци.

Рибе

Породичне теме и потреба за сигурношћу биће наглашене. Пронађите вријеме за блиске људе. У емотивном смислу, слушајте интуицију јер вас неће преварити.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дневни хороскоп

Хороскоп

Хороскоп 2026

хороскоп мај 2026

астрологија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Имаћемо најбоље кандидате, СНСД ће бити велики побједник избора

34 мин

0
Уживајте у сунцу: Жива у термометру иде до 31 степен, у Херцеговини појачана бура

Друштво

Уживајте у сунцу: Жива у термометру иде до 31 степен, у Херцеговини појачана бура

40 мин

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ најавио нове иницијативе: Спремни приједлози за амерички мировни план о Украјини

48 мин

0
Твоје добро јутро: Јутро по вашој мјери

Емисије

Твоје добро јутро: Јутро по вашој мјери

49 мин

0

Више из рубрике

Дјевојка се смије и држи жути балон у руци

Занимљивости

Најљепши људи се рађају у овом знаку хороскопа

16 ч

0
Особа избацује велику количину пара из кофера на сто.

Занимљивости

Брдо новца затрпаће ова три знака током наредне седмице

19 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Хороскоп за 23. мај: Једном знаку стиже новац, а ови морају хитно посјетити љекара

1 д

0
Илустрација - Паре

Занимљивости

Ова четири знака зарадиће брдо пара у јуну

1 д

0

  • Најновије

09

19

На ивици експлозије: Калифорнији пријети катастрофа због опасних хемикалија

09

12

Најљепше вијести из породилишта: У Српској рођено 12 беба

09

05

Фицо: Украјина није спремна за ЕУ, државе Балкана спремније

08

59

Дневни хороскоп за 24. мај: Коме данас слиједи дан за памћење?

08

45

Додик: Имаћемо најбоље кандидате, СНСД ће бити велики побједник избора

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner