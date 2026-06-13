Хулигани глисером дошли на Хвар и палицама планирали претући сезонске раднике из Србије

Аутор:АТВ
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Полиција на отоку Хвару спријечила је планирани напад на двојицу сезонских радника држављана Србије и ухапсила 14 хрватских држављана које сумњичи за договор о почињењу кривичног дјела.
Ријеч је о припадницима навијачке скупине Торцида, пише Индекс.хр
Крминалистичким истраживањем утврђено је постојање основане сумње да је, према претходном договору, 12 особа глисером пристало на оток Хвар у увалу Стинива Брушка око 10 км од хотела гдје су их, такођер према ранијем договору, дочекала двојица мушкараца с комбијем и путничким возилом, с циљем да их превезу до хотела у којем су била смјештена два сезонска радника, држављани Србије, који су били циљ напада.
У глисер су се укрцали у Трогиру и Каштелима.
Према саопштењу Полицијске управе сплитско-далматинске, опходња Полицијске постаје Хвар у четвртак послијеподне у близини једног хотела у Хвару уочила је два возила у којима се налазило укупно 14 особа.
Након што су мушкарци изашли из возила, полицајци су утврдили њихове идентитете и прегледали возила.
Полиција је у возилима пронашла предмете погодне за напад и повређивање те средства за прикривање идентитета.
Дрвене палице налазиле су се на поду и у пртљажнику возила, прекривене јакнама и пешкирима. Пронађена је и телескопска палица те више фантомки. Сви пронађени предмети су одузети, а свих 14 особа је ухапшено.
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