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Хулигани глисером дошли на Хвар и палицама планирали претући сезонске раднике из Србије

Аутор:

АТВ
13.06.2026 17:51

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бејзбол палица шипка дршка
Фото: Pexel/ light wizzi

Полиција на отоку Хвару спријечила је планирани напад на двојицу сезонских радника држављана Србије и ухапсила 14 хрватских држављана које сумњичи за договор о почињењу кривичног д‌јела.

Ријеч је о припадницима навијачке скупине Торцида, пише Индекс.хр

Крминалистичким истраживањем утврђено је постојање основане сумње да је, према претходном договору, 12 особа глисером пристало на оток Хвар у увалу Стинива Брушка око 10 км од хотела гд‌је су их, такођер према ранијем договору, дочекала двојица мушкараца с комбијем и путничким возилом, с циљем да их превезу до хотела у којем су била смјештена два сезонска радника, држављани Србије, који су били циљ напада.

У глисер су се укрцали у Трогиру и Каштелима.

Према саопштењу Полицијске управе сплитско-далматинске, опходња Полицијске постаје Хвар у четвртак послијеподне у близини једног хотела у Хвару уочила је два возила у којима се налазило укупно 14 особа.

Након што су мушкарци изашли из возила, полицајци су утврдили њихове идентитете и прегледали возила.

Полиција је у возилима пронашла предмете погодне за напад и повређивање те средства за прикривање идентитета.

Дрвене палице налазиле су се на поду и у пртљажнику возила, прекривене јакнама и пешкирима. Пронађена је и телескопска палица те више фантомки. Сви пронађени предмети су одузети, а свих 14 особа је ухапшено.

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хапшење

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