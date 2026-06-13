"Традиционални лов на Крајишнике": На улазу у Хрватску ухапшен Србин Милован Перић

Аутор:АТВ
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Србин Милован Перић из Ваљева ухапшен је на граничном прелазу Товарник при уласку из Србије у Хрватску због наводног ратног злочина, саопштио је Документационо-информациони центар "Веритас" и тај поступак окарактерисао као "традиционални лов на Крајишнике".
Перић је ухапшен у четвртак, 11. јула, а из овог центра хапшење доводе у везу са почетком туристичке сезоне када традиционално почиње лов на Крајишнике којим се шаље порука њиховим сународницима да нису добродошли на своју дједовину.
Према сазнањима "Веритаса", Перић је у августу 1995. године у хрватској акцији "Олуја" са породицом напустио родну Лику и настанио се у Србији, а од 2019. повремено је одлазио у родни крај и почео обнављати запуштено имање у родном селу Толић код Удбине.
Прије него што је први пут отишао у Хрватску провјерио је код свих хрватских органа кривичног гоњења да ли му се нешто ставља на терет, а одговори су били негативни.
Перић није имао никаквих проблема са хрватским органима гоњења све до четвртка , када га је на граничном прелазу Товарник ухапсила хрватска полиције по полицијској потјерници.
Полиција га је истог дана "марицом" превезла до Коренице, одакле је јуче приведен Жупанијском државном тужиоцу у Ријеку поред којим је изнио активну одбрану, негирајући било какву везу са инкриминираним дјелом.
"Тужилац је, по инерцији, предложио истражни затвор, који је, такође по инерцији, прихватио и судија истраге и одредио му истражни затвор по два основа, могућност бјега у Србију и утицаја на свједока жртву", навели су из "Веритаса".
Из "Веритаса" су нагласили да је овај посљедњи догађај узнемирио Србе на подручју Удбине, из које је Перић поријеклом, али и шире, тим више што нико од њих не вјерује да је починио дјело које му се ставља на терет.
Према евиденцији "Веритаса", од јула прошле године ухапшено је осам Срба из Хрватске и бивше Републике Српске Крајине због наводних кривичних дјела ратног злочина, четворица у Хрватској, а четворица ван Хрватске, од којих су двојица и изручена Хрватској.
На основу европских налога за хапшење и међународних потјерница које је расписало хрватско правосуђе до сада је, по "Веритасовој евиденцији, за најтежа кривична дјела као што су ратни злочини, широм свијета ухапшено најмање 205 Срба, од којих су 85 екстрадирана у Хрватску.
Због кривичних дјела ратних злочина у хрватским затворима је тренутно 28 Срба, од којих је 16 правоснажно осуђено, док су остали под истрагом, оптужбом или чекају правоснажност пресуда.
Ријечки портал "бурин.хр" објавио је вијест да је, на основу рјешења истражног судије Жупанијског суда у Ријеци, у затвор у том граду јуче по подне смјештен Милован Перић /72/ из Ваљева, држављанин Србије и Хрватске, због сумње да је прије 34 године починио наводни ратни злочин над цивилима у мјесту Подудбина.
(Срна)
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