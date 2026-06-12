Топовски удар активиран код школе у Хрватској, пет ученица повријеђено

Аутор:АТВ
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Пет тринаестогодишњих дјевојчица лакше је повријеђено данас око 11.20 у Каштелима након што је поред основне школе активирано пиротехничко средство, вјероватно топовски удар.
Према информацијама из полиције, дјевојчице су задобиле огуљотине коже и лакше опекотине, а тим хитне медицинске помоћи санирао им је повреде на мјесту догађаја, јавља Далмација Данас.
У полицијску станицу приведене су двије малољетне особе које се доводе у везу с овим догађајем те је над њима у току криминалистичка истрага.
Полицијски службеници су јутрос у Сплиту и Строжанцу, у близини основних школа, пронашли велику количину скривених пиротехничких средстава. До открића је дошло током превентивних активности на терену уочи прослава завршетка школске године, саопштила је Полицијска управа сплитско-далматинска.
Припадници Прве и Друге полицијске станице Сплит пронашли су пиротехнику скривену у жбуњу и оближњем шумарку. Ријеч је о забрањеним средствима која не смију користити ни пунољетне особе, а која су посебно опасна у рукама малољетника и могу изазвати трајне посљедице.
У полицији истичу како је постојала и знатна опасност од пожара и уништења имовине да су средства активирана на мјестима гдје су била скривена. Сва пронађена пиротехника је одузета како би се спријечило да дође у руке ученика и изазове повреде, преноси Индекс.
Полиција је поновила јуче упућен апел родитељима да својој дјеци скрену пажњу на обавезу разумног и одговорног понашања приликом прославе завршетка школске године. Апелују и на запослене у школама да с ученицима разговарају о томе да се суздрже од кориштења пиротехнике и других облика недоличног понашања.
Током дана полиција ће наставити појачано да надзире мјеста окупљања ученика у градовима Сплитско-далматинске жупаније. Посебан надзор спроводиће се у зонама школа те на јавним мјестима и окупљалиштима младих, а све с циљем да прослава завршетка наставе прође без нарушавања јавног реда, оштећења имовине и других проблема.
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