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Топовски удар активиран код школе у Хрватској, пет ученица повријеђено

Аутор:

АТВ
12.06.2026 19:10

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Пет тринаестогодишњих дјевојчица лакше је повријеђено данас око 11.20 у Каштелима након што је поред основне школе активирано пиротехничко средство, вјероватно топовски удар.

Према информацијама из полиције, дјевојчице су задобиле огуљотине коже и лакше опекотине, а тим хитне медицинске помоћи санирао им је повреде на мјесту догађаја, јавља Далмација Данас.

Приведене двије малољетне особе

У полицијску станицу приведене су двије малољетне особе које се доводе у везу с овим догађајем те је над њима у току криминалистичка истрага.

Полиција пронашла велике количине скривених пиротехничких средстава

Полицијски службеници су јутрос у Сплиту и Строжанцу, у близини основних школа, пронашли велику количину скривених пиротехничких средстава. До открића је дошло током превентивних активности на терену уочи прослава завршетка школске године, саопштила је Полицијска управа сплитско-далматинска.

Опасна пиротехника скривена уз школе

Припадници Прве и Друге полицијске станице Сплит пронашли су пиротехнику скривену у жбуњу и оближњем шумарку. Ријеч је о забрањеним средствима која не смију користити ни пунољетне особе, а која су посебно опасна у рукама малољетника и могу изазвати трајне посљедице.

У полицији истичу како је постојала и знатна опасност од пожара и уништења имовине да су средства активирана на мјестима гдје су била скривена. Сва пронађена пиротехника је одузета како би се спријечило да дође у руке ученика и изазове повреде, преноси Индекс.

Апел родитељима и појачан надзор

Полиција је поновила јуче упућен апел родитељима да својој дјеци скрену пажњу на обавезу разумног и одговорног понашања приликом прославе завршетка школске године. Апелују и на запослене у школама да с ученицима разговарају о томе да се суздрже од кориштења пиротехнике и других облика недоличног понашања.

Током дана полиција ће наставити појачано да надзире мјеста окупљања ученика у градовима Сплитско-далматинске жупаније. Посебан надзор спроводиће се у зонама школа те на јавним мјестима и окупљалиштима младих, а све с циљем да прослава завршетка наставе прође без нарушавања јавног реда, оштећења имовине и других проблема.

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Тагови :

пиротехничко средство

петарда

Хрватска

Експлозија

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