Прогањао жену преко Вибера и Инстаграма, долазио јој на посао: Реаговала црногорска полиција

Аутор:АТВ
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Основно државно тужилаштво у Бијелом Пољу одредило је задржавање до 72 сата за А.К, због сумње да је извршио кривично дјело прогањање.
Кривичну пријаву против њега поднијела је Управа полиције ОБ Бијело Поље, а сумња се да је од марта до 6. јуна 2026. године упорно прогањао оштећену.
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- Осумњичени је покушавао да јој се физички приближи и успостави контакт противно њеној вољи, непосредно, путем Вибера и Инстаграма, а долазио је и на њено радно мјесто - потврђено је за РИНУ у Основном државном тужилаштву у овом граду.
Након саслушања, државни тужилац донио је рјешење о задржавању осумњиченог до 72 сата.
(Курир.рс)
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