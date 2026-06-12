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Прогањао жену преко Вибера и Инстаграма, долазио јој на посао: Реаговала црногорска полиција

Аутор:

АТВ
12.06.2026 14:46

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Основно државно тужилаштво у Бијелом Пољу одредило је задржавање до 72 сата за А.К, због сумње да је извршио кривично дјело прогањање.

Кривичну пријаву против њега поднијела је Управа полиције ОБ Бијело Поље, а сумња се да је од марта до 6. јуна 2026. године упорно прогањао оштећену.

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- Осумњичени је покушавао да јој се физички приближи и успостави контакт противно њеној вољи, непосредно, путем Вибера и Инстаграма, а долазио је и на њено радно мјесто - потврђено је за РИНУ у Основном државном тужилаштву у овом граду.

Након саслушања, државни тужилац донио је рјешење о задржавању осумњиченог до 72 сата.

(Курир.рс)

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Тагови :

Црна Гора

Бијело Поље

Полиција

прогањање

Вибер

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