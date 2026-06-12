Словенија мијења правила на границама

Аутор:АТВ
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Словеначка полиција повући ће се у поноћ с граничних прелаза према Хрватској и Мађарској, у складу с одлуком владе о укидању привремене контроле на тим границама, преноси словеначка новинска агенција СТА.
Полицајци ће се вратити у своје матичне јединице, саопштио је вршилац дужности главног директора полиције Данијел Лорбек, док је министар унутрашњих послова Франци Матоз поручио да због тога сигурност неће бити мања.
Словенска влада у четвртак је на сједници донијела одлуку о укидању привременог надзора на границама с Хрватском и Мађарском, који је био на снази од октобра 2023. године.
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Како је појаснио Лорбек, полиција ће у поноћ напустити граничне прелазе, уклонити саобраћајну сигнализацију везану уз контролу границе, омогућити несметан прелазак државне границе те уклонити сву припадајућу опрему. Полицајци ће потом наставити рад у својим матичним јединице.
Контроле на граници убудуће ће бити замијењене такозваним компензационим мјерама уз државну границу и у унутрашњости земље. Лорбек је истакао да ће се повратком полицајаца у матичне јединице ослободити већи број службеника за друге полицијске задаће, укључујући спровођење европског Пакта о миграцијама и азилу. Подсјетио је да тај пакт доноси додатне процедуре које ће сада моћи бити појачане.
"На тај ћемо начин додатно ојачати спровођење мјера, умјесто надзора на граничним прелазима, гдје нисмо биљежили посебне резултате ни значајније проблеме", рекао је Лорбек, додајући да је број незаконитих прелазака границе ове године порастао за више од 60 одсто.
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Министар унутрашњих послова Матоз устврдио је да укидање контрола неће смањити безбједност, него ће је повећати.
"Полиција континуирано прати начин заштите границе с Мађарском и Хрватском те ће таквим приступом осигурати већу ефикасност полицијског рада на терену", рекао је Матоз.
Посебно је истакнуо насумичне контроле темељене на анализама ризика те спровођење компензационих мјера, прије свега на најважнијим и безбједности најизложенијим транзитним правцима.
"Таква је мјера, према нашој процјени, неопходна и због тога што се број миграција на западнобалканској мигрантској рути ове године драстично повећава", рекао је Матоз.
Оцијенио је да ће циљано усмјерени нови приступ бити знатно ефикаснији у спрјечавању незаконитих прелазака границе и других облика криминала него досадашњи системе контроле на граничним прелазима. Додао је и да ће укидање надзора значајно олакшати проток путника и прекогранични теретни саобраћај на већ сада врло оптерећеним словеначким путевима.
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