Logo

Експлозија у Загребу: Објекат се разлетио по улици, кров завршио на жељезничкој станици

Аутор:

АТВ
12.06.2026 09:12

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Двије особе су повријеђене у експлозији објекта брзе хране у Подсуседу у Загрербу, која се догодила нешто прије 8 часова.

Како су потврдили из Полицијске управе загребачке, највјероватније је ријеч о цурењу гаса. Тежина повреда још није позната, а истрага експлозије у Улици Стара самоборска цеста је у току.

Запослени су сједили поред и били су у шоку, а дијелови објекта разлетјели су се по оближњим паркираним аутомобилима и жељезничкој станици, испричала је једна читатељка портала 24сата.хр.

Ормуски мореуз

Свијет

Иранци покушали напасти бродове у Ормуском мореузу: Америка оборила два дрона

"Ишла сам по хљеб у оближњу пекару и одједном се чула експлозија у близини. Сви смо се погледали, а у сљедећем тренутку смо видјели кров те кућице на жељезничкој станици, кућице више није било. Отишла сам тамо, а момак из оближњег објекта рекао је да су двојица била унутра. Видјела сам их како сједе поред, били су видно у шоку. Они су запослени, рекли су ми да су осјетили мирис гаса кад су дошли, затим су укључили вентилацију, а тада је све експлодирало. Дијелови кућице пали су по аутомобилима који су били паркирани у близини. Један момак је имао видне опекотине, али мислим да није ништа озбиљно", каже читатељка тог портала.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Загреб

Експлозија

експлозија у Загребу

Полиција

Коментари (0)

Прочитајте више

Тинејџер страдао док је чистио оружје: Трагедија у Новом Пазару

Хроника

Тинејџер страдао док је чистио оружје: Трагедија у Новом Пазару

1 ч

0
Хрватска уводи доживотну казну након бруталног убиства младића (19)?

Регион

Хрватска уводи доживотну казну након бруталног убиства младића (19)?

1 ч

0
Преминула тајландска принцеза

Свијет

Преминула принцеза која је четири године била у коми

1 ч

0
Три бунта конвертибилних марака

Друштво

Колико су плате у Српској повећане у односу на прошлу годину?

1 ч

0

Више из рубрике

Хрватска уводи доживотну казну након бруталног убиства младића (19)?

Регион

Хрватска уводи доживотну казну након бруталног убиства младића (19)?

1 ч

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Запалио камион и изазвао штету од 90.000 евра: Ухапшен мушкарац у Подгорици

2 ч

0
Земљотрес у Албанији

Регион

Земљотрес у Албанији

2 ч

0
Словенија укида граничне контроле према Хрватској и Мађарској

Регион

Словенија укида граничне контроле према Хрватској и Мађарској

12 ч

0

  • Најновије

09

52

Генерал оптужен за шверц пола тоне кокаина!

09

45

НАТО смањује број војника КФОР-а на Косову и Метохији

09

43

Историјски подухват: У Србији први пут уграђено вјештачко срце дјечаку из Сарајева

09

36

Илон Маск постао први билионер у историји

09

35

Лукашенко: Москва је гарант праведног свјетског поретка

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима