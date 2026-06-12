Експлозија у Загребу: Објекат се разлетио по улици, кров завршио на жељезничкој станици

Аутор:АТВ
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Двије особе су повријеђене у експлозији објекта брзе хране у Подсуседу у Загрербу, која се догодила нешто прије 8 часова.
Како су потврдили из Полицијске управе загребачке, највјероватније је ријеч о цурењу гаса. Тежина повреда још није позната, а истрага експлозије у Улици Стара самоборска цеста је у току.
Запослени су сједили поред и били су у шоку, а дијелови објекта разлетјели су се по оближњим паркираним аутомобилима и жељезничкој станици, испричала је једна читатељка портала 24сата.хр.
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"Ишла сам по хљеб у оближњу пекару и одједном се чула експлозија у близини. Сви смо се погледали, а у сљедећем тренутку смо видјели кров те кућице на жељезничкој станици, кућице више није било. Отишла сам тамо, а момак из оближњег објекта рекао је да су двојица била унутра. Видјела сам их како сједе поред, били су видно у шоку. Они су запослени, рекли су ми да су осјетили мирис гаса кад су дошли, затим су укључили вентилацију, а тада је све експлодирало. Дијелови кућице пали су по аутомобилима који су били паркирани у близини. Један момак је имао видне опекотине, али мислим да није ништа озбиљно", каже читатељка тог портала.
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