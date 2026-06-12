Запалио камион и изазвао штету од 90.000 евра: Ухапшен мушкарац у Подгорици

Аутор:АТВ
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Подгоричка полиција ухапсила је Н.Л. (44) из тог града, због сумње да је у фебруару ове године, у мјесту Ботун, у Општини Зета, запалио теретно моторно возило.
"Он је, како се сумња, 25.02.2026. године, око 06.15 часова, заједно са женским лицем на чијем се идентификовању интензивно ради, дошао изнајмљеним путничким моторним возилом, чије је регистарске ознаке уклонио, у мјесто Ботун – Општина Зета, гдје је на земљаној површини, употребом подесног средства, изазвао отворени пламен који је проузроковао пожар на паркираном теретном моторном возилу „Сканиа“, у власништву С.Р. и М.В", казали су из Управе полиције.
Он је, како се сумња, возилом којим се довезао са лица мјеста побјегао у правцу Општине Даниловград.
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"На теретном моторном возилу, по изјави власника вриједном око 90.000 евра, је од дејства пожара наступила тотална материјална штета", додају из УП.
Н.Л. ће бити приведен надлежном државном тужиоцу, због сумње да је извршио кривично дјело уништење и оштећење туђе ствари.
(РТЦГ)
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