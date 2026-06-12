Logo

Земљотрес у Албанији

Аутор:

АТВ
12.06.2026 07:04

Коментари:

0
Земљотрес у Албанији
Фото: Pixabay

Земљотрес магнитуде 3.7 степени Рихтера забиљежен је у петак, 12. јун 2026 у 06:42 часова, на подручју Албаније.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 40.14 и дужине 19.97, односно 16 километара од града Ђирокастер.

-спц-вјера-црква-кандило-кадионица-05092025

Друштво

Данас не заборавите своје упокојене: Славимо Преподобног Исакија

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 5 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Земљотрес

потрес

Албанија

Коментари (0)

Прочитајте више

Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Свијет

Специјалци упали у фабрику дроге, ухапшени "баштовани" из БиХ

2 ч

0
Три црвена и два гола: Мексико славио против Јужне Африке

Фудбал

Три црвена и два гола: Мексико славио против Јужне Африке

10 ч

0
Супруга бившег посланика и бизнисмена дигла руку на себе

Свијет

Супруга бившег посланика и бизнисмена дигла руку на себе

10 ч

0
Приведена двојица директора српских основних школа из Косовске Каменице

Србија

Приведена двојица директора српских основних школа из Косовске Каменице

11 ч

0

Више из рубрике

Словенија укида граничне контроле према Хрватској и Мађарској

Регион

Словенија укида граничне контроле према Хрватској и Мађарској

13 ч

0
Потврђена пресуда: Балијагићу 40 година затвора

Регион

Потврђена пресуда: Балијагићу 40 година затвора

18 ч

0
велики кит сисар највећи у океанима и морима

Регион

Невјероватан призор из Јадрана: Изронила грдосија од 70 тона!

18 ч

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Разорна експлозивна направа активирана испод аутомобила у Беранама

19 ч

0

  • Најновије

09

52

Генерал оптужен за шверц пола тоне кокаина!

09

45

НАТО смањује број војника КФОР-а на Косову и Метохији

09

43

Историјски подухват: У Србији први пут уграђено вјештачко срце дјечаку из Сарајева

09

36

Илон Маск постао први билионер у историји

09

35

Лукашенко: Москва је гарант праведног свјетског поретка

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима