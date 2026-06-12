Земљотрес у Албанији

Аутор:АТВ
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Земљотрес магнитуде 3.7 степени Рихтера забиљежен је у петак, 12. јун 2026 у 06:42 часова, на подручју Албаније.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 40.14 и дужине 19.97, односно 16 километара од града Ђирокастер.
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Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 5 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
(Телеграф.рс)
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