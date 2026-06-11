Разорна експлозивна направа активирана испод аутомобила у Беранама

Аутор:АТВ
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Јака експлозивна направа активирана је испод аутомобила у Беранама, речено је у црногорској полицији.
Аутомобил је оштећен, али повријеђених нема, рекли су из полиције.
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Експлозивна направа активирана је око три часа јутрос испод аутомобила који је био паркиран испред породичне куће.
Полиција ради на идентификацији починилаца, преносе црногорски медији.
(СРНА)
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