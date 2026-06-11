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Разорна експлозивна направа активирана испод аутомобила у Беранама

Аутор:

АТВ
11.06.2026 14:04

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Јака експлозивна направа активирана је испод аутомобила у Беранама, речено је у црногорској полицији.

Аутомобил је оштећен, али повријеђених нема, рекли су из полиције.

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Експлозивна направа активирана је око три часа јутрос испод аутомобила који је био паркиран испред породичне куће.

Полиција ради на идентификацији починилаца, преносе црногорски медији.

(СРНА)

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Тагови :

Црна Гора

Беране

Експлозија

Аутомобил

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