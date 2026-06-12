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Специјалци упали у фабрику дроге, ухапшени "баштовани" из БиХ

Аутор:

АТВ
12.06.2026 07:02

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Фото: Pexels/Kindel Media

У бечком округу Лисинг откривена је огромна хала за производњу канабиса. Заплијењене су велике количине дроге, а приведено је више особа, међу њима и држављани Босне и Херцеговине и Србије.

Како преносе аустријски медији, бечка полиција задала је снажан ударац против нарко-криминала. Истражитељи групе FREY успјели су у оквиру операције „Psycho“ да разоткрију наводну криминалну организацију. Они су, према сумњама, управљали професионалном „индоор“ плантажом канабиса на простору од чак 3.200 квадратних метара у Беч-Лисингу. Дрга је била намијењена продаји. Назив операције није случајно одабран – односи се на једног од главних осумњичених, који је због свог изразито контролисаног понашања називан „Психонаут“.

Илегални радници

Истрага против групе води се још од краја 2024. године. На крају је откривена и сама хала у Лисингу. Према досадашњим сазнањима, осумњичени су преузели инфраструктуру некадашњег ЦБД-погона и користили је за илегалну производњу канабиса са високим садржајем THC-a.

Уз подршку специјалне јединице WEGA, у хали је ухапшено девет наводних радника – „баштована“. Радило се о држављанима БиХ и Србије који су се незаконито боравили на територији Аустрије.

Дрога, новац и оружје

Том приликом заплијењено је око једне тоне канабиса, чија се вриједност процјењује на око 4,5 милиона евра, као и око 1,4 милиона евра готовине, злато, вриједни предмети, фалсификована документа и пиштољ глоцк који је био на потјерници.

Међу доказима се налазило 9.720 биљака канабиса, око 300 килограма већ убраног канабиса и око 500 килограма робе спремне за продају из складишта. Тројици главних осумњичених – старости 42, 46 и 55 година – ставља се на терет производња, складиштење, регрутација радне снаге, дистрибуција и продаја наркотика.

Иначе, главноосумњичени су аустријски држављани. Један од њих је ухапшен у Хрватској и у фебруару 2026. изручен Аустрији, преносе Независне.

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Тагови :

хапшење

Аустрија

Дрога

Беч

Оружје

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