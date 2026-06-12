Специјалци упали у фабрику дроге, ухапшени "баштовани" из БиХ

Аутор:АТВ
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У бечком округу Лисинг откривена је огромна хала за производњу канабиса. Заплијењене су велике количине дроге, а приведено је више особа, међу њима и држављани Босне и Херцеговине и Србије.
Како преносе аустријски медији, бечка полиција задала је снажан ударац против нарко-криминала. Истражитељи групе FREY успјели су у оквиру операције „Psycho“ да разоткрију наводну криминалну организацију. Они су, према сумњама, управљали професионалном „индоор“ плантажом канабиса на простору од чак 3.200 квадратних метара у Беч-Лисингу. Дрга је била намијењена продаји. Назив операције није случајно одабран – односи се на једног од главних осумњичених, који је због свог изразито контролисаног понашања називан „Психонаут“.
Истрага против групе води се још од краја 2024. године. На крају је откривена и сама хала у Лисингу. Према досадашњим сазнањима, осумњичени су преузели инфраструктуру некадашњег ЦБД-погона и користили је за илегалну производњу канабиса са високим садржајем THC-a.
Уз подршку специјалне јединице WEGA, у хали је ухапшено девет наводних радника – „баштована“. Радило се о држављанима БиХ и Србије који су се незаконито боравили на територији Аустрије.
Том приликом заплијењено је око једне тоне канабиса, чија се вриједност процјењује на око 4,5 милиона евра, као и око 1,4 милиона евра готовине, злато, вриједни предмети, фалсификована документа и пиштољ глоцк који је био на потјерници.
Међу доказима се налазило 9.720 биљака канабиса, око 300 килограма већ убраног канабиса и око 500 килограма робе спремне за продају из складишта. Тројици главних осумњичених – старости 42, 46 и 55 година – ставља се на терет производња, складиштење, регрутација радне снаге, дистрибуција и продаја наркотика.
Иначе, главноосумњичени су аустријски држављани. Један од њих је ухапшен у Хрватској и у фебруару 2026. изручен Аустрији, преносе Независне.
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