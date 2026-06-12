Годинама држао младића у ропству, тјерао га да краде одјећу и парфеме: Ужас у Загребу

Аутор:АТВ
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Загребачка полиција завршила је криминалистичко истраживање над 27-годишњим младићем који се сумњичи за тешко кривично дјело трговања људима на штету 21-годишњег младића. Истражиоци су утврдили да је осумњичени годинама злостављао жртву, искориштавајући њено слабије физичко и ментално здравље како би је претворио у роба који је за њега крао по продавницама.
Осумњичени 27-годишњак, који је загребачкој полицији добро познат од раније због низа кривичних дјела, жртву је годинама држао у стању "интензивног страха, беспомоћности и потпуне подређености".
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Како наводи полиција, злостављач је користио силу и пријетње како би успоставио апсолутну контролу над 21-годишњаком. Присиљавао га је да краде скупоцјену одјећу и парфеме, које му је након крађе одузимао и препродавао непознатим особама, притом себи прибављајући противправну имовинску корист.
Драма је кулминирала у априлу ове године. Осумњичени је тада физички насрнуо на младића, одузео му мобилни телефон и новац, а потом му је, како би га сломио, пријетио ватреним оружјем. Када је жртва одбила да изврши нову заповијест, 27-годишњак је запријетио смрћу њему и члановима његове породице.
"Оштећени је из страха за свој живот и живот чланова своје породице осумњиченом потврдио да ће по његовом захтјеву украсти парфеме у трговачком центру у Новом Загребу", саопштила је полиција.
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Када су стигли до трговачког центра у Новом Загребу, жртва је скупила храброст. Чим је ушао у продавницу, умјесто крађе, обратио се обезбјеђењу и затражио помоћ. Мушкарац из обезбјеђења је одмах позвао полицију, која је убрзо ухапсила злостављача.
Полиција је нагласила да је осумњичени над жртвом створио однос зависности и надзора који је у потпуности супротан одредбама међународног права, Конвенције о заштити људских права и конвенција о спречавању трговања људима и присилног рада.
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Након завршеног истраживања, 27-годишњи насилник предат је притворском надзорнику, а посебан извјештај достављен је надлежном државном тужилаштву.
(Индекс)
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