Logo

Дјевојчице нестале у тунелу током излета, па изрониле из одвода у ресторану

Аутор:

АТВ
12.06.2026 13:14

Коментари:

0
Тунел окружен зеленилом.
Фото: Pexels/Laví Photos

Група дјевојчица неочекивано је у сриједу изашла из одвода на тераси ресторана у округу Рокленд, након што су се без допуштења запутиле под земљу.

Градоначелник Нyака Џо Ренд рекао је да су дјевојчице биле на школском излету у парку Нyак Мемориал када су ушле у велики одводни тунел, који прикупља велик дио вода тог мјеста.

"Видјеле отвор и помислиле: Хајдемо погледати што је тамо'", рекао је.

"И почеле су ходати, и само су наставиле ходати, ходати и ходати". Градоначелник каже да су прошле прошла отприлике 800 метара кроз мрачни тунел, преко камења и неравног терена, прије него што је сигурно пронашла излаз код ресторана Хадсон Хаас, изненадивши власника ресторана Мета Хадсона.

"Био сам у уреду када сам чуо дјечје брбљање", рекао је Хадсон за Си-би-ес њуз.

"Помислио сам: 'Одакле то долази?'"

Изненадио се када је видио дјевојчице како излазе из одвода изнад потока у дворишту иза његова ресторана.

"И заиста, вратили смо се овамо на терасу, погледали овдје и простор се почео пунити дјецом", рекао је.

Салма Хајек

Сцена

Сви су гледали у Салму Хајек: Појавила се и украла шоу на отварању Мундијала

"Биле су добро, али су узбуђено разговарале. Биле су срећне што излазе одавде. Сви су били сигурни и јако сам захвалан на томе. Захвалан сам хитним службама", рекао је Ренд.

"Али било је опасно, нису то смјеле радити. Јер... могла је послијеподне пасти киша, а ако киша падне, ово постаје много снажније и вода их је доиста могла повући".

Градоначелник је рекао да ће преиспитати сигурносне мјере на мјесту пропуста те подсјетио становнике и посјетиоце да одводни пропусти нису намијењени рекреацији. За Хадсона је то дан који неће заборавити. Овдје смо готово 36 година", рекао и додао:

"Мислили смо да смо видјели све, али не, не, овдје још увијек има изненађења", преноси Вечерњи.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

дјевојчице

Сједињене Америчке Државе

ресторан

Тунел

Коментари (0)

Прочитајте више

Мексико-америчка глумица Салма Хајек гестикулира на терену прије почетка утакмице Групе А на Свјетском првенству у фудбалу између Мексика и Јужне Африке у Мексико Ситију, четвртак, 11. јун 2026.

Сцена

Сви су гледали у Салму Хајек: Појавила се и украла шоу на отварању Мундијала

1 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Србија

Радници током кошења пронашли тијело у фази распадања: Ужасан призор у Београду

1 ч

0
Двије златне бурме једна поред друге.

Друштво

Љубав не познаје године: Најстарија млада у Српској имала 77 година

1 ч

0
Градски превоз

Бања Лука

Мијења се ред вожње у Бањалуци

1 ч

0

Више из рубрике

Авион

Свијет

Авион ударио у радар, има повријеђених: Драма на аеродрому у Анталији

1 ч

0
Руска војска извела је одмаздни удар по војним циљевима у Украјини, између осталог и употребом балистичког система „орешник".

Свијет

Драматично упозорење: Стиже Орешник

1 ч

0
Авион

Свијет

Узбуна на аеродрому у Њемачкој: Сви летови обустављени

1 ч

0
Убица из Барселоне

Свијет

Познато ко је убијен у Барселони: Брат фудбалера жртва рата кавчана и шкаљараца

2 ч

0

  • Најновије

14

11

У понедјељак Колегијум о посебној сједници парламента

14

07

Забринутост у Грчкој због опасне рибе: Проблем који би могао трајати годинама

13

52

Хаос у Бањалуци: Аутомобили се као чамци пробијају кроз воду

13

50

Ученица оптужена за три покушаја убиства: Дошла у школу у Манчестеру са ножем

13

43

Додик: Срби су били покусни кунићи Хашком трибуналу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима