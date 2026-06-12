Дјевојчице нестале у тунелу током излета, па изрониле из одвода у ресторану

Аутор:АТВ
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Група дјевојчица неочекивано је у сриједу изашла из одвода на тераси ресторана у округу Рокленд, након што су се без допуштења запутиле под земљу.
Градоначелник Нyака Џо Ренд рекао је да су дјевојчице биле на школском излету у парку Нyак Мемориал када су ушле у велики одводни тунел, који прикупља велик дио вода тог мјеста.
"Видјеле отвор и помислиле: Хајдемо погледати што је тамо'", рекао је.
"И почеле су ходати, и само су наставиле ходати, ходати и ходати". Градоначелник каже да су прошле прошла отприлике 800 метара кроз мрачни тунел, преко камења и неравног терена, прије него што је сигурно пронашла излаз код ресторана Хадсон Хаас, изненадивши власника ресторана Мета Хадсона.
"Био сам у уреду када сам чуо дјечје брбљање", рекао је Хадсон за Си-би-ес њуз.
"Помислио сам: 'Одакле то долази?'"
Изненадио се када је видио дјевојчице како излазе из одвода изнад потока у дворишту иза његова ресторана.
"И заиста, вратили смо се овамо на терасу, погледали овдје и простор се почео пунити дјецом", рекао је.
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"Биле су добро, али су узбуђено разговарале. Биле су срећне што излазе одавде. Сви су били сигурни и јако сам захвалан на томе. Захвалан сам хитним службама", рекао је Ренд.
"Али било је опасно, нису то смјеле радити. Јер... могла је послијеподне пасти киша, а ако киша падне, ово постаје много снажније и вода их је доиста могла повући".
Градоначелник је рекао да ће преиспитати сигурносне мјере на мјесту пропуста те подсјетио становнике и посјетиоце да одводни пропусти нису намијењени рекреацији. За Хадсона је то дан који неће заборавити. Овдје смо готово 36 година", рекао и додао:
"Мислили смо да смо видјели све, али не, не, овдје још увијек има изненађења", преноси Вечерњи.хр.
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