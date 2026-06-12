Драматично упозорење: Стиже Орешник

Аутор:АТВ
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Ваздухопловне снаге Оружаних снага Украјине упозориле су у петак, 12. јуна, на велику вјероватноћу да ће руске снаге употријебити балистичке ракете средњег домета "Орешник".
Упозорење је наведено у званичном саопштењу Ваздухопловних снага Оружаних снага Украјине.
"Током дана, постоји велика вјероватноћа да ће непријатељ употријебити балистичку ракету средњег домета са полигона Капустин Јар", наводи се у извјештају.
Украјинцима је речено да не игноришу сирене за ваздушну опасност и да, када их чују, одмах потраже склониште.
Подсјетимо, иако се више пута наводило да су руске снаге употријебиле "Орешник" на фронту у Украјини, руски предсједник је недавно демантовао такве наводе, тврдећи да "Орешник" заправо није имао "ратну употребу".
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