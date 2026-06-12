Узбуна на аеродрому у Њемачкој: Сви летови обустављени

Аутор:АТВ
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Безбједносна зона на аеродрому у Хамбургу евакуисана је због "полицијске ситуације", што је довело до привремене обуставе свих летова и кашњења, саопштила је њемачка Савезна полиција.
Према наводима полиције, сви путници су морали да напусте простор иза безбједносних контрола, укључујући и оне који су већ били укрцани у авионе, пренио је Шпигел.
У току је детаљна претрага терминала, али власти за сада нису саопштиле шта је изазвало безбједносну узбуну. Њемачка полиција није изнијела додатне детаље о природи инцидента, наводећи само да се спроводе безбједносне провјере.
У сличним случајевима, овакве мјере често се предузимају због пријављених сумњивих предмета или других потенцијалних безбједносних пријетњи, пише Шпигел.
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Према извјештајима са аеродрома, летови су каснили и до три сата, док је затварање обухватило искључиво део терминала иза безбедносних пунктова. Остали дијелови аеродрома остали су отворени за путнике.
Инцидент док трају војне вежбе
Инцидент се догодио док њемачке оружане снаге на аеродрому спроводе редовне војне вежбе.
Од почетка седмице на аеродрому "Хелмут Шмит'' стационирано је шест борбених авиона типа "Торнадо", који у оквиру вежбе изводе полијетања и слетања паралелно са цивилним ваздушним саобраћајем, преноси Танјуг.
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