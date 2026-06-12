Из аутомобила пуцао на двојицу младића, па побјегао: Драма у Загребу

Аутор:АТВ
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Загребачка полиција истражује пуцњаву која се у четвртак навече догодила на подручју Пешченице. Непознати починилац наводно је након вербалног сукоба из аутомобила испалио више хитаца према двојици младића, али срећом нико није повријеђен.
"Око 20.30 часова Полицијска управа загребачка примила је дојаву о пуцњави. Доласком на мјесто догађаја полицијски службеници нису затекли никога."
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"Недуго потом, на основу пријаве двојице 25-годишњака, према досад утврђеним информацијама, непознати починилац је из личног аутомобила, након вербалног сукоба, испалио више хитаца у њиховом смјеру. Један од њих се у том тренутку налазио у возилу, а други ван возила, а пуцано је и у сам аутомобил."
"Током догађаја није било повријеђених особа. Криминалистичка истрага је у току", саопштили су из полиције.
Неколико узнемирених свједока јавило се редакцији 24сата.хр, а један читалац рекао је да је након инцидента пронашао метак и предао га полицији.
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"Била су ту три аутомобила, 'пежо' минт боје, 'мини купер' и црна 'шкода'", открио је.
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