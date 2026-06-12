Преминула дјевојчица хероина Јана Симоновић (6)

Аутор:АТВ
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Преминула је малена Јана Симоновић (6) из Дољевца којој је у мају 2025. године дијагностикован тумор мозга.
Овој дјевојчици је у јулу 2022. оперативно лијечен адренокортикални карцином који је уклоњен у цјелости, након чега је стање редовно праћено. Међутим, послије ове операције услиједила је још једна борба.
У мају 2025. године Јана постаје поспанија, а родитељи примјећују да заостаје десни угао усана, као и да долази до парализе десне стране лица, руке и ноге. Дијагностикован је тумор мозга, изнад шатора мозга (Д43.0 Неопласма церебри супратенториале).
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Цијела Србија се дигла на ноге како би помогла овој дјевојчици, а хуманитарац Марко Николић и његова фондација "Заједно можемо" уплатили су два милиона динара за њено лијечење. Нажалост, Марко је јуче објавио трагичне вијести - да је малена Јана преминула.
Јана је била чланица Фондације Буди Хуман.
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