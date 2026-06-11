Пуцао из калашњикова на аутобус: Драма на југу Србије

Аутор:АТВ
Коментари:0
Једна особа је пуцала из ватреног оружја на аутобус у селу Пагаруша, у општини Малишево на Косову и Метохији.
Како наводи Ekonomia Online, позивајући се на портпарола полиције за регион Ђаковице, Вљере Краснићи, инцидент се догодио данас око 12.10 часова.Она је навела да нема повређених особа.
Нападач је, како се наводи, пуцао из ватреног оружја АК-47.
Након тога, надлежне јединице су одмах реаговале и изашле на лице мјеста. Одмах је, наводе, ухапшена једна особа, а након саслушања одређено јој је задржавање до 48 сати.
Оружје је, наводи се, заплијењено.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
12 мин0
Република Српска
19 мин0
Република Српска
30 мин0
Свијет
38 мин0
Србија
4 ч0
Србија
5 ч0
Србија
5 ч0
Србија
6 ч1
Најновије
18
40
18
36
18
29
18
22
18
19
Тренутно на програму