Logo

Пуцао из калашњикова на аутобус: Драма на југу Србије

Аутор:

АТВ
11.06.2026 18:36

Коментари:

0
Ротација на поицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

Једна особа је пуцала из ватреног оружја на аутобус у селу Пагаруша, у општини Малишево на Косову и Метохији.

Како наводи Ekonomia Online, позивајући се на портпарола полиције за регион Ђаковице, Вљере Краснићи, инцидент се догодио данас око 12.10 часова.Она је навела да нема повређених особа.

Нападач је, како се наводи, пуцао из ватреног оружја АК-47.

Након тога, надлежне јединице су одмах реаговале и изашле на лице мјеста. Одмах је, наводе, ухапшена једна особа, а након саслушања одређено јој је задржавање до 48 сати.

Оружје је, наводи се, заплијењено.

(Телеграф.рс/Коссев)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пуцњава

Србија

Косово и Метохија

Коментари (0)

Прочитајте више

Порука из Русије: Лидери Француске, Велике Британије и Њемачке само се претварају да желе мир

Свијет

Порука из Русије: Лидери Француске, Велике Британије и Њемачке само се претварају да желе мир

12 мин

0
Пензионерима ново повећање пензија и исплата једнократне помоћи

Република Српска

Пензионерима ново повећање пензија и исплата једнократне помоћи

19 мин

0
Влада Републике Српске

Република Српска

Влада упутила Божовићу објашњење о процедури подношења пријава за пројекте

30 мин

0
Саобраћај се на већини путева јутрос одвија несметано, али се у току дана очекују повремене обуставе на магистралном путу од Братунца према Власеници због бициклистичке трке, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Свијет

Језива трагедија: Аутомобил ударио групу бициклиста, погинуло двоје дјеце и одрасла особа

38 мин

0

Више из рубрике

Змијоловац Владица Станковић хвата змију.

Србија

Чувеног змијоловца Владицу ујела змија: Мајко моја, јао

4 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Србија

Пао са бицикла, па сломио лобању: Познато стање повријеђеног у Миријеву

5 ч

0
'Мрзим те', 'Сине, ј... се': Прочитане поруке дјечака убице и његове мајке

Србија

'Мрзим те', 'Сине, ј... се': Прочитане поруке дјечака убице и његове мајке

5 ч

0
Ненад Вујић, министар правде Србије даје изјаву за АТВ

Србија

Вујић: Питање здравља генерала Младића тиче се поштовања основних људских права

6 ч

1

  • Најновије

18

40

Ванредно стање у Пентагону! Спратови изоловани, наређена евакуација!

18

36

Пуцао из калашњикова на аутобус: Драма на југу Србије

18

29

Порука из Русије: Лидери Француске, Велике Британије и Њемачке само се претварају да желе мир

18

22

Пензионерима ново повећање пензија и исплата једнократне помоћи

18

19

Едита напушта Београд, сели се у осмом мјесецу трудноће: "Не тражим адресу, тражим мир"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима