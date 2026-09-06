Клизиште затрпало град, расте број погинулих: Катастрофа у Кини

Аутор:АТВ редакција
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Број страдалих у клизишту у источној Кини, које је покренула вишедневна обилна киша усљед тајфуна Саудел, порастао је на најмање три, док се деветоро људи води као нестало, а више од 5.300 људи евакуисано је на безбједније локације.
Клизиште је у суботу рано ујутру захватило дио једног села у округу Сечуан, у провинцији Ђангси, при чему је оштећено око 12 кућа.
Спасиоци су јутрос пронашли тијела још двије особе, чиме је број страдалих повећан на три, објавила је кинеска државна телевизија Си-Си-Ти-Ви.
Одвојено, Си-Си-Ти-Ви је јавио да су двије особе страдале у провинцији Хунан, у централном дијелу јужне Кине, након обилних падавина које је донио тајфун Саудел.
✨🇨🇳A mudslide hit Gaoping Town, Suichuan County, Jiangxi, on Saturday. Rescuers have pulled out three trapped individuals, but two were killed. Ten people are still missing. All remaining residents in the area have been moved to safety. Search and rescue efforts are in… pic.twitter.com/FBtDQRResK— 🇨🇳XuZhenqing徐祯卿 (@XueJia24682) September 6, 2026
Клизиште у граду Гаопинг у округу Сечуан, у кинеској провинцији Ђангси, изазвале су обилне падавине које је са собом донио тајфун Саудел, преноси Асошијетед прес.
Како се наводи, клизиште је погодило дио села у округу Суичуан у провинцији Ђангси рано у суботу, што је навело спасиоце да пожуре на лице мјеста и премјесте становнике на безбједније тло како би спријечили даљу опасност, саопштиле су локалне власти.
चीन के जियांग्शी प्रांत के गाओपिंग टाउन में शुक्रवार सुबह भारी बारिश के बाद भूस्खलन की घटना सामने आई।#China #Landslide #Jiangxi #TyphoonSaudel #ChinaNews #StateMirrorHindi — State Mirror (@statemirrornews) September 5, 2026
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Саудел, осамнаести тајфун у Кини у овој години, у четвртак је трећи пут захватио копно, и то у округу Џангпу, у оквиру града Џангџоу у покрајини Фуђен, што је довело до евакуације десетина хиљада људи усљед упозорења на снажне вјетрове и обилне пљускове.
Тајфун је, такође, погодио 128.500 становника у 53 округа сусједне покрајине Ђангси и приморао на хитну евакуацију готово 8.700 људи на том подручју.
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