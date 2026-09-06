Logo

Клизиште затрпало град, расте број погинулих: Катастрофа у Кини

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
06.09.2026 09:48

Коментари:

0
Клизиште затрпало град, расте број погинулих: Катастрофа у Кини
Фото: X

Број страдалих у клизишту у источној Кини, које је покренула вишедневна обилна киша усљед тајфуна Саудел, порастао је на најмање три, док се деветоро људи води као нестало, а више од 5.300 људи евакуисано је на безбједније локације.

Клизиште је у суботу рано ујутру захватило дио једног села у округу Сечуан, у провинцији Ђангси, при чему је оштећено око 12 кућа.

Спасиоци су јутрос пронашли тијела још двије особе, чиме је број страдалих повећан на три, објавила је кинеска државна телевизија Си-Си-Ти-Ви.

Одвојено, Си-Си-Ти-Ви је јавио да су двије особе страдале у провинцији Хунан, у централном дијелу јужне Кине, након обилних падавина које је донио тајфун Саудел.

Клизиште у граду Гаопинг у округу Сечуан, у кинеској провинцији Ђангси, изазвале су обилне падавине које је са собом донио тајфун Саудел, преноси Асошијетед прес.

Како се наводи, клизиште је погодило дио села у округу Суичуан у провинцији Ђангси рано у суботу, што је навело спасиоце да пожуре на лице мјеста и премјесте становнике на безбједније тло како би спријечили даљу опасност, саопштиле су локалне власти.

Саудел, осамнаести тајфун у Кини у овој години, у четвртак је трећи пут захватио копно, и то у округу Џангпу, у оквиру града Џангџоу у покрајини Фуђен, што је довело до евакуације десетина хиљада људи усљед упозорења на снажне вјетрове и обилне пљускове.

Тајфун је, такође, погодио 128.500 становника у 53 округа сусједне покрајине Ђангси и приморао на хитну евакуацију готово 8.700 људи на том подручју.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кина

клизиште

несрећа

Коментари (0)

Више из рубрике

Сателит лети изнад планете Земље.

Свијет

Њемачка компанија лансирала сателите у орбиту

3 ч

0
Драма у Њемачкој, полиција у великој потјери широм земље: Нађено још бомби на трафостаницама

Свијет

Драма у Њемачкој, полиција у великој потјери широм земље: Нађено још бомби на трафостаницама

3 ч

0
ИРГЦ: Гађали смо балистичким ракетама амерички носач авиона и разарач

Свијет

ИРГЦ: Гађали смо балистичким ракетама амерички носач авиона и разарач

4 ч

0
На овој фотографији коју је објавио индонежански Центар за вулканологију и ублажавање посљедица геолошких катастрофа (PVMBG), види се сјај лаве током ерупције вулкана Анак Кракатау у мореузу Сунда у Индонезији, у суботу, 5. септембра 2026. године.

Свијет

Почела ерупција вулкана на Индонезији

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

44

Стив Виткоф и Џаред Кушнер стигли у Кијев

12

37

Детаљи трагедије у којој је погинуло дијете (7): Малишан возио квад па се преврнуо

12

36

У саобраћајној несрећи на Зелена Зеленортским Острвима погинуло 25 путника

12

17

"Мог тату је ујео комарац, а већ сутрадан није могао да хода ни да говори": Ћерка описала велику драму

12

05

Иран упозорио САД: Правила игре у рату су се промијенила

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима