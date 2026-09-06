Минић: Чувајмо слогу и заједништво

Аутор:АТВ редакција
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Храмови су наша духовна упоришта, мјеста молитве, сабирања и чувања вјере и традиције, поручио је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Минић је у Крушковом Пољу код Шамца присуствовао Светој архијерејској литургији поводом 30 година од освећења Храма Светог кнеза Лазара.
"У духу ријечи патријарха Павла, да будемо људи и да једни другима будемо ослонац, чувајмо слогу и заједништво", поручио је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Храмови су наша духовна упоришта, мјеста молитве, сабирања и чувања вјере и традиције.— Саво Минић (@minic_savo) September 6, 2026
Јутрос сам у свом Шамцу, у Крушковом Пољу, са пријатељима и комшијама, присуствовао Светој архијерејској литургији поводом 30 година од освећења Храма Светог кнеза Лазара.
У духу ријечи… pic.twitter.com/ddJAAa4jEN
Претходно је у изјави новинарима рекао да је "задовољство видјети окупљање нашег народа, а посебно дјеце, код наших светиња" и да је ово велики дан за ово мало мјесто, јер се обиљежава 30 година од освештања храма.
"Треба да се окупљамо око наших светиња. Драго ми је што данас видим овдје много наших људи, драго ми је што је и владика овдје. Ово је дивна прилика за окупљање мјештана Крушковог Поља", рекао је Минић.
Он је додао да је разговарао са локалним парохом, те да су договорене одређене активности које ћу и Влада Републике Српске подржати у Крушковом Пољу.
"Задовољан сам што сам данас овдје. Оног момента када се вратимо оној искреној духовној вриједности, мислим да ће нам свима бити много лакше", поручио је Минић.
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