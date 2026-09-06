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Американци извели тајну операцију у Ормуском мореузу

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06.09.2026 11:22

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Хормушки мореуз
Фото: Tanjug/AP

САД су током четири мјесеца, углавном ноћу и у тајности, изводиле операцију уклањања морских мина из Ормуског мореуза, користећи рониоце америчке морнарице, роботска пловила и специјализована подводна средства, објавио је данас „Фајненшел тајмс“.

Операција је спроведена након што су САД и Израел у фебруару напали Иран, а циљ је био уклањање једне од кључних препрека за наставак поморског саобраћаја кроз стратешки важан мореуз, пише „Фајненшел тајмс“, позивајући се на изворе упознате са операцијом.

Према наводима извора, амерички рониоци су у малим тимовима, уз помоћ пловила на надувавање, проналазили иранске мине уз коришћење роботских чамаца и подводних дронова опремљених сонарима високе резолуције. Након лоцирања мина, рониоци су им прилазили и постављали експлозив за њихово уништавање.

Нема извјештаја о америчким губицима повезаним са операцијом.

Стручњаци, међутим, упозоравају да је противминско чишћење изузетно ризично јер се одвија споро, док бродови и хеликоптери ангажовани у операцији имају ограничене могућности заштите.

Власници бродова и безбједносни савјетници оцјењују да је вјероватно очишћена јужна половина мореуза, уз обалу Омана, којом САД усмјеравају бродове, али сумњају да је цио мореуз безбједан када је ријеч о минама, преноси Танјуг.

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Тагови :

Америка

Хормушки мореуз

Иран

Море

Мина

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