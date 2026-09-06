Logo

Монструм: Силовао дјечака од 14 година, па прогонио дјевојку у Портсмуту

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
06.09.2026 12:04

Коментари:

0
Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.
Фото: Pixabay/geralt

Ирачанин (33) оптужен је за силовање 14-годишњег дјечака, прогањање жене у двадесетим годинама и оштећење туђе имовине, након истраге која је повезала два одвојена случаја у британском Портсмуту.

Садик Фархад Азад, који према наводима полиције нема сталну адресу, налази се у притвору, а пред Крунским судом у Портсмуту требало би да се појави у понедјељак, 7. септембра.

Први случај односи се на наводно силовање 14-годишњег дјечака.

Полиција Хемпшира и острва Вајт саопштила је да је 11. августа примила пријаву да је малољетник силован у једном пролазу код Лондон Роуда у Портсмуту.

Према наводима полиције, инцидент се догодио између 19 и 20 часова 6. августа.

Дјечак је претходно разговарао са мушкарцем у аутобусу, али га прије тог сусрета није познавао. Након пријаве покренута је истрага.

Случај је добио нови обрт 1. септембра, када је полицији стигла потпуно одвојена пријава жене у двадесетим годинама.

Она је пријавила мушкарца за којег тврди да ју је прогањао око годину дана.

Затвор

Свијет

Жена из БиХ оптужила мужа за силовање, сад јој пријети затвор

Према наводима полиције, мушкарац је такође наводно оштетио аутомобил који припада члану њене породице.

Истраге два случаја на крају су довеле полицију до истог осумњиченог.

Азад је потом ухапшен и оптужен за силовање дјечака узраста између 13 и 15 година, прогањање и наношење штете на имовини чија је вриједност мања од 5.000 фунти, како преноси Дејли Мејл.

Полиција је саопштила да је 33-годишњак држављанин Ирака и да нема сталну адресу.

Након подизања оптужнице одређен му је притвор, а његово сљедеће појављивање пред судом заказано је за понедјељак.

Оптужбе против њега у овом тренутку нису пресуда, а о његовој кривици одлучиваће суд.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Силовање

Дјечак

мајка

прогањање

Коментари (0)

Прочитајте више

У Београду је ухапшен држављанин БиХ, због сумње да је у насељу Чукарица силовао 67-годишњу жену и извршио покушај разбојништва.

Србија

Држављанин БиХ тукао и силовао жену, пролазници је извукли из канџи насилника? Језиви детаљи напада

1 седм

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Србија

Држављанин БиХ ухапшен у Београду: Осумњичен за силовање старије жене

1 седм

0
Хорор какав се не памти: Отео дјевојку и 4 године је у штали силовао и ломио јој кости

Свијет

Хорор какав се не памти: Отео дјевојку и 4 године је у штали силовао и ломио јој кости

1 седм

0
У Београду је ухапшен држављанин БиХ, због сумње да је у насељу Чукарица силовао 67-годишњу жену и извршио покушај разбојништва.

Србија

Погледајте како је ухапшен држављанин БиХ осумњичен за брутално силовање старице

1 седм

1

Више из рубрике

Учесници чекају почетак кампање АфД Саксонија-Анхалт у Магдебургу, Њемачка, у суботу 18. јула 2026.

Свијет

Избори у Саксонији-Анхалту: Историјска шанса за АфД, још једно понижење за Мерца

1 ч

0
Хормушки мореуз

Свијет

Американци извели тајну операцију у Ормуском мореузу

1 ч

1
Могућ сусрет лидера Русије, Кине и САД

Свијет

Могућ сусрет лидера Русије, Кине и САД

1 ч

0
Преживјели посматрају припаднике непалске војске како постављају Бејлијев мост (мост од монтажних елемената) како би поново повезали село одсјечено након што је бујица уништила мост у Девигхату, у округу Нувакот у Непалу, у суботу, 5. септембра 2026. године.

Свијет

Пекинг шаље спасиоцима у Непалу сателитске снимке

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

44

Стив Виткоф и Џаред Кушнер стигли у Кијев

12

37

Детаљи трагедије у којој је погинуло дијете (7): Малишан возио квад па се преврнуо

12

36

У саобраћајној несрећи на Зелена Зеленортским Острвима погинуло 25 путника

12

17

"Мог тату је ујео комарац, а већ сутрадан није могао да хода ни да говори": Ћерка описала велику драму

12

05

Иран упозорио САД: Правила игре у рату су се промијенила

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима