Монструм: Силовао дјечака од 14 година, па прогонио дјевојку у Портсмуту

Аутор:АТВ редакција
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Ирачанин (33) оптужен је за силовање 14-годишњег дјечака, прогањање жене у двадесетим годинама и оштећење туђе имовине, након истраге која је повезала два одвојена случаја у британском Портсмуту.
Садик Фархад Азад, који према наводима полиције нема сталну адресу, налази се у притвору, а пред Крунским судом у Портсмуту требало би да се појави у понедјељак, 7. септембра.
Први случај односи се на наводно силовање 14-годишњег дјечака.
Полиција Хемпшира и острва Вајт саопштила је да је 11. августа примила пријаву да је малољетник силован у једном пролазу код Лондон Роуда у Портсмуту.
Према наводима полиције, инцидент се догодио између 19 и 20 часова 6. августа.
Дјечак је претходно разговарао са мушкарцем у аутобусу, али га прије тог сусрета није познавао. Након пријаве покренута је истрага.
Случај је добио нови обрт 1. септембра, када је полицији стигла потпуно одвојена пријава жене у двадесетим годинама.
Она је пријавила мушкарца за којег тврди да ју је прогањао око годину дана.
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Према наводима полиције, мушкарац је такође наводно оштетио аутомобил који припада члану њене породице.
Истраге два случаја на крају су довеле полицију до истог осумњиченог.
Азад је потом ухапшен и оптужен за силовање дјечака узраста између 13 и 15 година, прогањање и наношење штете на имовини чија је вриједност мања од 5.000 фунти, како преноси Дејли Мејл.
Полиција је саопштила да је 33-годишњак држављанин Ирака и да нема сталну адресу.
Након подизања оптужнице одређен му је притвор, а његово сљедеће појављивање пред судом заказано је за понедјељак.
Оптужбе против њега у овом тренутку нису пресуда, а о његовој кривици одлучиваће суд.
(телеграф)
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