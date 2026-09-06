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Снимак обишао планету: Овако се Трампов човјек обратио Путину, Украјинци бијесни

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06.09.2026 12:55

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Снимак обишао планету: Овако се Трампов човјек обратио Путину, Украјинци бијесни
Фото: Sputnik/Kremlin Pool Photo via AP

Амерички специјални изасланик Стив Виткоф упутио је руском предсједнику Владимиру Путину посебно ласкав говор на почетку састанка у Кремљу јуче, рекавши му да ће његови сусрети са њим једног дана бити међу најважнијим успоменама које ће понијети из своје каријере.

„Прије свега, предсједниче Путин, хвала вам пуно што сте нас позвали. Сједили смо напољу, Џаред, Кирил и ја, а онда нам се придружио Јуриј, и разговарали смо о томе како ћемо, када се пензионишемо, имати све ове невјероватне приче и невјероватне успомене, а оне са вама биће на самом врху свега тога“, рекао је Виткоф.

Путин је кратко одговорио: „Хвала вам пуно.“

Познати украјински новинар Иља Пономаренко објавио је овај снимак уз кратак коментар – „Повратићу“.

Путин Виткоф Кушнер

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Састанак трајао три сата: Виткоф и Кушнер предали Путину идеје за рјешавање сукоба у Украјини

Виткоф, Трампов човјек од повјерења, мислио је на Џареда Кушнера, зета америчког предсједника Доналда Трампа који је са њим стигао у Москву, као и на Путиновог изасланика Кирила Дмитријева и савјетника за спољну политику Јурија Ушакова, који су такође присуствовали састанку.

Виткоф је потом пренио Трампове поздраве Путину и захвалио му се на ослобађању Американца Роберта Гилмана, бившег америчког маринца кога је Русија прошлог мјесеца ослободила из затвора из хуманитарних разлога.

Такође му се захвалио на тродневној обустави руских напада на Кијев, што је требало да омогући безбједан долазак америчких преговарача у Москву.

Ово није први пут да Виткоф хвали Путина

Виткофове похвале за Путина нису ништа ново. Прошле године је наишао на критике након интервјуа са Такером Карлсоном у којем је рекао да не сматра Путина „лошим човјеком“, описао га је као великог лидера и рекао да му се свиђа руски предсједник и да га сматра искреним.

Његове изјаве у то вријеме изазвале су посебно оштре реакције у Украјини и међу европским савезницима.

Виткоф и Кушнер стигли су у Москву у оквиру Трамповог новог покушаја да покрене преговоре о окончању рата у Украјини. Разговор са Путином трајао је више од три сата.

Ушаков је то након састанка описао као „веома корисно“, али није објављен конкретан напредак у вези са споразумом. Разговарано је и о могућим економским пројектима САД и Русије.

Виткоф Кушнер

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Стив Виткоф и Џаред Кушнер стигли у Кијев

Послије Москве, амерички изасланици су се упутили ка Кијеву, гдје би требало да се састану са украјинским Володимиром Зеленским. То је њихова прва посјета украјинској престоници у оквиру актуелне дипломатске иницијативе, преноси Курир.

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Тагови :

Стив Виткоф

Џаред Кушнер

Владимир Путин

Украјина

Русија

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