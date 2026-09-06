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Акција "Дементор": У Бањалуци ухапшен Ђорђе Копрена

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06.09.2026 13:38

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Акција "Дементор": У Бањалуци ухапшен Ђорђе Копрена
Фото: Ustupljena fotografija

Ђорђе Копрена (22) ухапшен је јуче у Бањалуци у склопу акције "Дементор", а у претресима куће и помоћних објеката, полиција је пронашла и одузела више врста дроге.

Како је саопштено из ПУ Бањалука, он је ухапшен због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“.

Акција Дементор
Акција Дементор
Ustupljena fotografija

"На основу Наредбе Основног суда у Бањалуци, а уз претходну сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука извршен је претрес куће и помоћних објеката на подручју Бањалуке, којом приликом је пронађена и одузета зелена биљна материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „марихуану“ укупне бруто масе око 299 грама, бијела прашкаста материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „амфетамин“ укупне бруто масе око 992 грама, пет таблета зелене боје које својим изгледом асоцирају на екстази, три дигиталне ваге, као и други предмети који се могу довести у везу са извршењем наведеног кривичног дјела", наводе из ПУ Бањалука.

Акција Дементор
Акција Дементор
Ustupljena fotografija

Након завршене криминалистичке обраде Копрена ће данас уз извјештај о почињеном кривичном дјелу бити предато у надлежност Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

Акција Дементор
Акција Дементор
Ustupljena fotografija

Иначе, Ђорђе Копрена (22) је раније осуђен због дроге.

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Тагови :

Ђорђе Копрена

ПУ Бањалука

Дрога

Акција Дементор

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