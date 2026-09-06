Акција "Дементор": У Бањалуци ухапшен Ђорђе Копрена

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Ђорђе Копрена (22) ухапшен је јуче у Бањалуци у склопу акције "Дементор", а у претресима куће и помоћних објеката, полиција је пронашла и одузела више врста дроге.
Како је саопштено из ПУ Бањалука, он је ухапшен због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“.
"На основу Наредбе Основног суда у Бањалуци, а уз претходну сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука извршен је претрес куће и помоћних објеката на подручју Бањалуке, којом приликом је пронађена и одузета зелена биљна материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „марихуану“ укупне бруто масе око 299 грама, бијела прашкаста материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „амфетамин“ укупне бруто масе око 992 грама, пет таблета зелене боје које својим изгледом асоцирају на екстази, три дигиталне ваге, као и други предмети који се могу довести у везу са извршењем наведеног кривичног дјела", наводе из ПУ Бањалука.
Након завршене криминалистичке обраде Копрена ће данас уз извјештај о почињеном кривичном дјелу бити предато у надлежност Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
Иначе, Ђорђе Копрена (22) је раније осуђен због дроге.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
21 ч0
Хроника
23 ч0
Најновије
Најчитаније
16
21
16
18
16
18
16
11
15
58
Тренутно на програму