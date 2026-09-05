Нова трагедија у БиХ: Извучено тијело мушкарца, још се не зна како је умро

Фото: GSS

Припадници ГСС-а Широки Бријег и Професионалне ватрогасне јединице Широки Бријег извукли су тијело мушкарца из чатрње на подручју Црнча, а идентификован је као М. Ц. (65).

„Акција извлачења завршена је у 16.50“, саопштено је из ГСС-а Широки Бријег. Додају да су уз помоћ техничке опреме припадници спасилачких и ватрогасних служби извукли из чатрње тијело мушкарца иницијала М. Ц., рођеног 1961. године. За сада нису објављене информације о околностима под којима је мушкарац страдао, нити је познато како је дошло до његовог проналаска у чатрњи. (Аваз)

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