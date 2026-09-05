Цвијановић: Српској требају снажне политике и људи са интегритетом

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Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва Жељка Цвијановић изјавила је вечерас у Бањалуци да ова странка има план и циљ, а то је наставак политике очувања Републике Српске и њених интереса.
"Народ који нема циљ и који нема план бива обично препуштен другима, на милост и немилост, или постаје играчка у туђим рукама. Ми смо, као СНСД, показали да то нећемо дозволити и нисмо никада дозволили када је у питању Република Српска и њен интерес", рекла је Цвијановићева новинарима на предизборном скупу у насељу Куљани.
Цвијановићева је поручила да је окосница политичког рада СНСД-а чувати Републику Српску и њене интересе.
"Републици Српској требају снажне политике, требају јој искусни политичари, људи са знањем, интегритетом, људи који могу управљати процесима. Републици не требају никакви превртљивци, колебљивци, никакви мали или велики фолиранти", истакла је Цвијановићева.
Према њеним ријечима, озбиљна су времена пред нама, "као што су озбиљна и она која смо оставили иза себе".
"Из тог разлога, СНСД поново очекује велику побједу, поново очекује да за своју Републику и свој народ издејствује оно што јесте важно за будућност нас, наше дјеце и наше Републике Српске", рекла је Цвијановићева.
Цвијановићева је навела да је ова странка у контакту са својим бирачима, да у свакој мјесној заједници, као и у свакој општини и граду наилази на подршку.
Кандидат СНСД-а за посланика у Народној скупштини Републике Српске Горан Маричић поручио је да ова странка има јасне циљеве и одговорност према грађанима и Републици.
"На овим окупљањима желимо да кажемо грађанима шта смо урадили до сада, али свакако и да презентујемо циљеве, а то је стабилна, мирна и економски снажна Република Српска. Имамо добре кандидате, препознате, политички стручне и у сваком смислу оставрене који ће побиједити", рекао је Маричић.
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