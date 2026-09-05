Аутор:АТВ редакција
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Члан Предсједништва СНСД-а Милица Ијачић истакла је да лидер ССП Драшко Станивуковић "бесрамно изреченим увредама" на рачун предсједника Републике Српске Синише Карана "највише говори о себи, о свом карактеру, одсуству срама и васпитања".
"Пропали студент Станивуковић дао себи за право да помиње и вријеђа Карана. Да има и зрно образа, извинио би се за изречене увреде, али је и то за њега, очигледно, мисаона именица", написала је Ијачићева на друштвеној мрежи "Икс".
Подсјећамо, Станивуковић је рекао да је Каран “синоним за ништа и нула”.
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