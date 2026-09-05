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"Пропали студент Станивуковић дао себи за право да помиње и вријеђа Карана"

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05.09.2026 18:01

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Драшко Станивуковић на ТВ дуелу
Фото: ATV

Члан Предсједништва СНСД-а Милица Ијачић истакла је да лидер ССП Драшко Станивуковић "бесрамно изреченим увредама" на рачун предсједника Републике Српске Синише Карана "највише говори о себи, о свом карактеру, одсуству срама и васпитања".

"Пропали студент Станивуковић дао себи за право да помиње и вријеђа Карана. Да има и зрно образа, извинио би се за изречене увреде, али је и то за њега, очигледно, мисаона именица", написала је Ијачићева на друштвеној мрежи "Икс".

Подсјећамо, Станивуковић је рекао да је Каран “синоним за ништа и нула”.

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Тагови :

Драшко Станивуковић

Синиша Каран

Коментари (4)

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