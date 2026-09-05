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Возило излетјело са пута: Дјевојка погинула у саобраћајној несрећи

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05.09.2026 18:22

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Дјевојка (38) из Лазаревца погинула је у саобраћајној несрећи која се догодила данас око 15 сати у Великим Црљенима!

Како Телеграф незванично сазнаје, возило којим је управљала излетјело је са пута из за сада неутврђених разлога, а екипа Хитне помоћи из Дома здравља у Лазаревцу могла је само да констатује смрт дјевојке.

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Тагови :

удес

несрећа

Србија

трагедија

Саобраћајна несрећа

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