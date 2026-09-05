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Ескалирали сукоби: Више од 60 људи погинуло у Јемену

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05.09.2026 17:58

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Ескалирали сукоби: Више од 60 људи погинуло у Јемену
Фото: X

Више од 60 људи погинуло је данас у сукобима између снага међународно признате јеменске владе и милитантне групе Хути, коју подржава Иран, саопштили су извори из владине војске.

Према три одвојена извора из јеменске војске, током вишечасовних битака на југозападу земље погинуло је 26 владиних војника.

Погинуо је и 31 припадник Хута, преноси Ал Џазира.

У ракетном нападу Хута на пут у јеменској губернији Таиз погинуло је још шест особа.

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Тагови :

Хути

Јемен

Иран

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