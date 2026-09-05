Ескалирали сукоби: Више од 60 људи погинуло у Јемену

Аутор:АТВ редакција
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Више од 60 људи погинуло је данас у сукобима између снага међународно признате јеменске владе и милитантне групе Хути, коју подржава Иран, саопштили су извори из владине војске.
Према три одвојена извора из јеменске војске, током вишечасовних битака на југозападу земље погинуло је 26 владиних војника.
#Yemen’s 4th Emergency Division said its military drones targeted Houthi vehicles and sites. https://t.co/5kxsFYkVnX pic.twitter.com/L5klI6iMg5— Ali Al-Sakani | علي السكني (@Alsakaniali) September 5, 2026
Погинуо је и 31 припадник Хута, преноси Ал Џазира.
У ракетном нападу Хута на пут у јеменској губернији Таиз погинуло је још шест особа.
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