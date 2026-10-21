Цијене нафте на свјетским тржиштима јутрос су порасле за 0,78 одсто, док трговци и инвеститори процјењују ризике за снабдијевање након нових напада на бродове у близини Ормуског мореуза и отворених пријетњи саудијској енергетској инфраструктури.

Према јутрошњим подацима са берзи, цијене су забиљежиле раст на обје референтне свјетске берзе.

Нафта „Брент“, која представља европско референтно мјерило, поскупјела је за 0,78 одсто, достигавши цијену од 109,64 долара по барелу.

Нафта ВТИ, америчко референтно мјерило, такође је порасла за 0,78 одсто, па се јутрос продавала по цијени од 98,58 долара по барелу.

Јутрошњи раст услиједио је након јучерашњег благог смиривања тржишта, када су цијене нафте пале за 0,69 одсто.

Подсјетимо, цијена нафте раније ове седмице достигла је највиши ниво у посљедњих пет мјесеци, када је барел коштао чак 111,99 долара.

Најновији подаци показују да притисци на тржишту и даље трају, док забринутост због могућих поремећаја у снабдијевању наставља да утиче на кретање цијена.