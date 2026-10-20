Стојановић одговорио Ђокићу: Лондонски ђак није стручан ни да растумачи како сам водио РиТЕ Угљевик

Аутор:АТВ редакција
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Било би у реду да Петар Ђокић објасни какве то компетенције има његова академска каријера свршеног милицајца са Министарством рударства и енергетике на чијем је челу ево дуже од деценије. О томе како сам водио фирму лондонски ђак није стручан ни да растумачи, рекао је Чедомир Стојановић, бивши директор РиТЕ Угљевик.
Стојановић се огласио након што је Ђокић, говорећи о проблемима у Руднику и термоелектрани Угљевик, рекао да је један од узрока, лоше кадрирање и те да је "агроном био на челу термоелектране", алудирајући на Стојановића.
Република Српска
Ђокић за АТВ: Имали смо агронома на челу термоелектране, политичка кадровања довела су до проблема
"Пошто видим да се вјечни министар и угледни лондонски ђак охрабрио да говори о стручној спреми и мојим компетенцијама, поручујем му да сам редовно завршио државни Пољопривредни факултет, смјер пољопривредне машине, на којем сам и магистрирао и докторирао. Ја своју диплому с поносом могу да покажем било коме, а вјерујем да је и он поносан на своје академско звање. Међутим, било би у реду да објасни какве то компетенције има његова академска каријера свршеног милицајца са Министарством рударства и енергетике на чијем је челу ево дуже од деценије. О томе како сам водио фирму лондонски ђак није стручан ни да растумачи. Али, о томе јасно говоре резултати и документи који су у самом Предузећу, рекао је Стојановић.
Стојановић каже да је РиТЕ "Угљевик" пословао позитивно за вријеме његовог мандата
"Морам да га подсјетим да је у вријеме мог мандата РиТЕ "Угљевик" је пословао позитивно - нису недостајали резервни дијелови, гориво, мазиво, нити било шта што је неопходно за функционисање предузећа. Редовно су исплаћиване обавезе и према радницима, као и према држави и банкама, а за те четири године кредитно задужење умањено је за преко 60 милиона марака.
Напоменућу и да је на депоу било увијек више од 150.000 тона угља, као и 500.000 откривеног.
Не бјежим ни од теме експропријације, која је, истина, рађена на отежан и недовољно ефикасан начин, јер сам затекао стање у којем се 1000 метара квадратних плаћало преко 50.000 КМ. Међутим, и у тим условима, урадили смо све што је могло бити урађено, што се да провјерити кроз документа која се у предузећу.
Нека министар каже и колико је то урађено на експропријацији у периоду након мог одласка из Предузећа, а прошле су ево четири године", каже Стојановић.
Он је позвао министра и на ТВ дуел.
"Сва је прилика да Академац из Лондона без ријечи енглеског ради једино што заиста умије - лажима и паушалним оцјенама без икаквих аргумената прикрива своју одговорност за агонију у којој се РиТЕ Угљевик, али и цијели електро-енергетски систем данас налази.
У прилог томе бих га замолио да јавности да одговор зашто је по неколико година задржавао сагласност за поједине рударске машине. Јер, уколико он неће, можда бих те одговоре могао дати и ја.
А јавно га овом приликом позивам да заједно гостујемо у ТВ емисији уживо по његовом избору, па да гледаоцима и цјелокупној јавности разјаснимо много тога, укључујући и компетентност. Ја ћу донијети у емисију и моју диплому са државног Пољопривредног факултета која му толико смета, а он нека понесе барем једну, лондонску или ону милицијску", рекао је Стојановић.
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