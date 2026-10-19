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Историјски рез у Фолксвагену: Радницима се спрема сценарио из кошмара

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19.10.2026 16:43

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Поглед на пјешачки саобраћајни знак близу небодера марке Фолксваген, у Волфсбургу, у Њемачкој, петак, 4. септембра 2026.
Фото: Таnjug/Moritz Frankenberg/dpa via AP

Управа њемачког аутомобилског гиганта Фолксваген разматра потпуно замрзавање плата за већину од 600.000 запослених широм света до 2030. године, у склопу нових мјера штедње.

Према интерним документима намијењеним врху менаџмента Фолксвагена, вишегодишња нулта стопа раста зарада обухватила би и око 130.000 радника у Њемачкој покривених посебним колективним уговором, који су се још 2024. године привремено одрекли уговореног повећања плата од 5,5 одсто.

Економски стручњаци упозоравају да би замрзавање плата, уз очекивану просјечну инфлацију од око три одсто годишње, довело до пада реалних прихода запослених у Њемачкој за најмање 10 процената у наредном периоду.

Представници Фолксвагена одбили су да званично коментаришу ове наводе, истичући само да је процес преговора у току и да је предстојећа рунда разговора са синдикатима право мјесто за интерне договоре.

Њемачки произвођач аутомобила налази се под великим финансијским притиском усљед америчких царина, слабијих пословних резултата својих компанија Ауди и Порше, драстичног пада продаје на кључном кинеском тржишту, као и изузетно високих трошкова транзиције на производњу електричних возила, преноси Информер.

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Тагови :

Фолксваген

Радници

Плата

Њемачка

економија

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Историјски рез у Фолксвагену: Радницима се спрема сценарио из кошмара

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