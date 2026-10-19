Манчестер ситију пријети избацивање из Премијер лиге?!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Манчестер сити могао би да се суочи са једном од најтежих казни у историји енглеског фудбала, а према информацијама које преноси "Дејли мејл", посљедице би могле да буду толико озбиљне да клуб већ током ове сезоне остане без мјеста у Премијер лиги.
Оливер Холт, уредник фудбалске редакције поменутог листа, тврди да се за "грађане" спрема одузимање великог броја бодова. Такав сценарио практично би значио испадање из елитног ранга, док би додатна казна могла да их сачека и у наредној сезони.
Према истим наводима, Сити не би био аутоматски пребачен у Лигу 2, односно четврти ранг енглеског фудбала. Ипак, постоји могућност да клуб буде санкционисан и у такмичењима под окриљем Енглеске фудбалске лиге, иако та организација није обавезна да прихвати такву одлуку. Уз одузимање бодова, очекује се и значајна новчана казна.
Подсјетимо, Манчестер сити је покренуо жалбени поступак након што је независна комисија утврдила да је клуб прекршио 114 од укупно 115 финансијских правила за која је био оптужен.
Коначна одлука о санкцијама још није донијета, али Премијер лига наводно жели да казна буде позната прије него што се одлучи о жалби клуба. Пресуда по жалбеном поступку очекује се средином јануара 2027. године, а циљ је да се читав случај заврши током актуелне сезоне.
Неизвјесност, међутим, већ изазива незадовољство међу осталим клубовима Премијер лиге. Како преносе енглески медији, из појединих средина стижу све гласније примједбе због тога што још није јасно какве ће посљедице имати поступак против Ситија на расплет првенства.
"Нико више не зна за шта игра у овој сезони и како ће се ствари уопште разријешити прије маја мјесеца", наводно је порука која се може чути међу незадовољним клубовима.
Уколико се најављени сценарио оствари, посљедице би могле да буду далекосежне не само за Манчестер сити, већ и за борбу за титулу, европска мјеста и опстанак у Премијер лиги.
За сада, ипак, све остаје на нивоу медијских навода, док се чека званична одлука надлежних.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
3 ч0
Фудбал
4 ч0
Фудбал
6 ч0
Фудбал
12 ч2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму