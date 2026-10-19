Запалио се брод код Будве: Евакуисано око 20 туриста

Аутор:АТВ редакција
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Туристички брод на коме је било око 20 туриста запалио се код пећине иза острва Свети Никола у Будви.
Како је Вијестима потврђено у Јавном предузећу за управљање морским добром, туристи ду евакуисани њиховим пловилом, а пожар је угашен.
Пожар су гасила два морнара и четири ватрогасца, кориштена је опрема Луке Будва којом газдује Морско добро.
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У Луци Будва гдје су туристи довезени је екипа Хитне помоћи и полиција.
Како пише Танјуг, на мјесто догађаја упућен је и чамац САР5 Управе поморске сигурности и управљања лукама, ради даље координације активности.
Према информацијама Управе, утврђено је да није дошло до изливања горива у море.
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