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Словенац преминуо током трке у Поречу

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19.10.2026 15:51

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Словенац преминуо током трке у Поречу
Фото: Printscreen/Youtube/Emergency Videos

Словеначки држављанин /54/ преминуо је током трке "Плава лагуна - Ајронмен 70.3" у Поречу након што му је позлило за вријеме пливачког дијела такмичења, саопштила је истарска полиција.

Интервенисале су хитне службе, али такмичару није било спаса, те је дежурни мртвозорник наложио обдукцију како би се утврдио узрок смрти, навели су из полиције.

На овогодишњем такмичењу учествовало је 2.200 такмичара из седамдесет земаља, а трка се састојала од 1,9 километара пливања, 90 километара вожње бициклом и од 21 километар трчања.

Ово није први пут да на тако интензивним такмичењима дође до трагедије, па је тако 2024. године на пливачкој дионици трке поречког "Ајронмена 70.3" преминуо 50-годишњак из Велике Британије, подсјећају хрватски медији.

"Плава Лагуна Ајронмен 70.3" Пореч једно је од најмасовнијих и најпрестижнијих спортских такмичења у Хрватској, а у календару свјетске серије Ајронмен налази се од 2022. године.

Ознака "70.3" означава укупну удаљеност у миљама /односно тачно 113 километара/ те спада у категорију тзв. "полудистанце" класичног Ајронмена.

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Тагови :

Пореч

трка

Словенија

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