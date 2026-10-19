ИТ стручњак (47) показивао полни орган током лета за Загреб

Аутор:АТВ редакција
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Путник компаније „Рајанер“ ухапшен је непосредно након слијетања авиона на загребачки аеродром због непримјереног понашања током лета.
Мушкарац је приведен око 00.49 часова на Међународном аеродрому „Фрањо Туђман“, у ноћи између суботе и недјеље.
Ријеч је о 47-годишњем ИТ стручњаку W. Ј. М., који је у Загреб допутовао пословно, пише „Јутарњи лист“.
Због понашања у авиону приведен је пред суд. Према полицијској пријави, током лета нарушавао је јавни ред и мир те вријеђао морална осјећања осталих путника.
Наиме, све вријеме је држао ноге подигнуте на наслон сједишта испред себе. Будући да је носио шкотски килт без доњег веша, остали путници и чланови кабинског особља били су изложени погледу на његов полни орган.
Полиција је против њега поднијела пријаву због кршења члана 14. Закона о прекршајима против јавног реда и мира.
Пред надлежним општинским судом мушкарац је признао кривицу, након чега му је изречена новчана казна од 200 евра.
С обзиром на то да је један дан провео у полицијском притвору на аеродрому, што се обрачунава у износу од 39,82 евра, тај износ биће му одузет од укупне казне.
Након што пресуда постане правоснажна, мораће да плати преосталих 160,18 евра, преноси Аваз
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