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ИТ стручњак (47) показивао полни орган током лета за Загреб

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19.10.2026 12:01

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Авион компаније Рајанер лети под ведрим плавим небом, приказујући авијацију и путовања.
Фото: Wayne Jackson/Pexels

Путник компаније „Рајанер“ ухапшен је непосредно након слијетања авиона на загребачки аеродром због непримјереног понашања током лета.

Мушкарац је приведен око 00.49 часова на Међународном аеродрому „Фрањо Туђман“, у ноћи између суботе и недјеље.

Допутовао у Загреб пословно

Ријеч је о 47-годишњем ИТ стручњаку W. Ј. М., који је у Загреб допутовао пословно, пише „Јутарњи лист“.

Због понашања у авиону приведен је пред суд. Према полицијској пријави, током лета нарушавао је јавни ред и мир те вријеђао морална осјећања осталих путника.

Наиме, све вријеме је држао ноге подигнуте на наслон сједишта испред себе. Будући да је носио шкотски килт без доњег веша, остали путници и чланови кабинског особља били су изложени погледу на његов полни орган.

Кажњен са 200 евра

Полиција је против њега поднијела пријаву због кршења члана 14. Закона о прекршајима против јавног реда и мира.

Пред надлежним општинским судом мушкарац је признао кривицу, након чега му је изречена новчана казна од 200 евра.

С обзиром на то да је један дан провео у полицијском притвору на аеродрому, што се обрачунава у износу од 39,82 евра, тај износ биће му одузет од укупне казне.

Након што пресуда постане правоснажна, мораће да плати преосталих 160,18 евра, преноси Аваз

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Тагови :

Загреб

Рајанер

Мушки полни орган

скандал

инцидент

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