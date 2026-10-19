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Лавров стиже у Техеран, Трамп подржао Нетанјахуа на предстојећим изборима

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19.10.2026 06:42

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Мушкарац разговара мобилним телефоном док сједи на мотоциклу испред билборда са портретима покојног врховног вође Ирана ајатолаха Алија Хамнеија, у средини, покојних лидера либанске групе Хезболах Хасана Насралаха, други с десне стране, и Хашема Сафиедина, лијево, покојног команданта снага Кудс Иранске револуционарне гарде, генерала Касема Сулејманија, другог с лијеве стране, и високог команданта Гарде, генерала Абаса Нилфорушана, који су погинули у израелским и америчким нападима. Билборд се налази на Тргу Исламске револуције у Техерану, у Ирану, у понедјељак, 12. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

Ирански министар спољних послова Абас Аракчи изјавио је да је и даље на снази предлог Техерана да се Ормуски мореуз отвори у року од седам дана, након чега би почели преговори са САД.

Нови ирански министар одбране, стручњак за ракетну технологију, ступио је на дужност, док је амерички предсједник Доналд Трамп подржао израелског премијера Бенјамина Нетанјахуа на предстојећим парламентарним изборима.

Аракчи је рекао да би Ормуски мореуз био отворен шестог дана, а преговори са Вашингтоном почели седмог, уколико САД прихвате иранске услове. Техеран тражи укидање блокаде својих лука и нафтних санкција, као и окончање непријатељстава у региону, док Вашингтон инсистира на рјешавању питања иранског нуклеарног програма.

Ирански парламент изабрао је Мехрдада Ахлагија Кетабчија за министра одбране са 237 гласова за и 15 против. Кетабчи (68), стручњак за ракетну и одбрамбену технологију са више од 42 године искуства, наслиједио је Насирзадеха, који је погинуо у америчко-израелским нападима у фебруару. И он је под америчким санкцијама, као и санкцијама УН.

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров стиже данас у Техеран, гдје ће са иранским званичницима разговарати о спровођењу билатералних споразума, саопштило је иранско Министарство спољних послова, преноси Ројтерс.

Британска организација за поморску трговину саопштила је да је тегљач сјевероисточно од Хор Факана у Уједињеним Арапским Емиратима погођен са два пројектила непознатог поријекла. Једна особа је лакше повријеђена, а пловило је наставило пловидбу упркос оштећењима.

У Јемену се настављају сукоби владиних снага и Хута. Војска међународно признате владе тврди да је напредовала на фронту у јужном дијелу Таиза.

Амерички предсједник Доналд Трамп подржао је кандидатуру Нетанјахуа за нови мандат, назвавши га снажним лидером и кључним партнером САД у супротстављању Ирану. Упозорио је да би Вашингтон могао сам да преузме тај задатак уколико Израел добије другог премијера, додајући да су иранске војне и финансијске способности систематски ослабљене.

(РТС)

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Тагови :

Сергеј Лавров

Бењамин Нетанјаху

Техеран

Доналд Трамп

Иран

Израел

Сукоб

избори

Ормуски мореуз

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