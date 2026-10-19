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Потписивање споразума Српске и Србије о повезивању заштићених подручја

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19.10.2026 07:40

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Околина Фоче. Ријека Тара окупана сунцем, окружена брдима и шумом током прољећног дана.
Фото: Уступљена фотографија

У Митровцу на Тари данас ће бити потписан споразум о прекограничном повезивању заштићених подручја Србије и Републике Српске под заједничким називом Прекогранично подручје "Тара - Дрина".

Споразум ће потписати министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Бојан Випотник и министар заштите животне средине Србије Сара Павков.

Овим документом се прекогранично повезују заштићена подручја Србије - Национални парк "Тара" и Парк природе "Шарган - Мокра Гора" са заштићеним подручјима Републике Српске, и то Национални парк "Дрина" и Парк природе "Велики Столац", саопштено је из Министарства за за просторно уређење, грађевинарство и екологију Српске.

Потписивање споразума заказано је у 12.00 часова у Центру за посјетиоце – Митровац у Националном парку "Тара", а изјаве за медије планиране су након тога.

Снимање кадрова и фотографисање биће омогућени приликом потписивања споразума, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Србија

Република Српска

споразум

Бојан Випотник

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