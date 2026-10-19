Потписивање споразума Српске и Србије о повезивању заштићених подручја

Аутор:АТВ редакција
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У Митровцу на Тари данас ће бити потписан споразум о прекограничном повезивању заштићених подручја Србије и Републике Српске под заједничким називом Прекогранично подручје "Тара - Дрина".
Споразум ће потписати министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Бојан Випотник и министар заштите животне средине Србије Сара Павков.
Овим документом се прекогранично повезују заштићена подручја Србије - Национални парк "Тара" и Парк природе "Шарган - Мокра Гора" са заштићеним подручјима Републике Српске, и то Национални парк "Дрина" и Парк природе "Велики Столац", саопштено је из Министарства за за просторно уређење, грађевинарство и екологију Српске.
Потписивање споразума заказано је у 12.00 часова у Центру за посјетиоце – Митровац у Националном парку "Тара", а изјаве за медије планиране су након тога.
Снимање кадрова и фотографисање биће омогућени приликом потписивања споразума, преноси Срна.
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